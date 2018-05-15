Başbakan Yıldırım'dan İsrail ve ABD'ye sert sözler

Başbakan Yıldırım, ABD'nin aldığı kararın Türkiye için yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Güncellenme 15 Mayıs 2018 12:48

TBMM'deki Grup Toplantısı'ndan konuşan Başbakan Binali Yıldırım, bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olunduğunu, ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler ve insanların bunu protesto ettiklerini, barışçıl gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınadıklarını, ABD'nin barış iklimine benzin döktüğünü, şu ana kadar 60'a yakın Filistinlinin şehit olduğunu, Türkiye'nin Filistinlilere dayanışma göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettiğini, bayrakların yarıya indirildiğini, Tel Aviv ve Washington büyükelçiliklerinin de istişareler için çağırıldığını, TBMM de bugün özel bir oturum gerçekleştireceğini söyledi.

“Karar Türkiye için yok hükmündedir”

Türkiye'nin 81 milyon vatandaşının Kudüs'e bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, kurşunların insanlığın vicdanına atıldığını, bu kararın barışa karşı sabotaj olarak görüldüğünü ve Türkiye için yok hükmünde olduğunu vurguladı.

“Yeni Kapı ruhunun tazelenecek”

Başbakan Yıldırım, Cuma günü zirveden sonra Yenikapı'da "Zulme Karşı Duruş" adı altında bir buluşma gerçekleşeceğini, bu büyük buluşmaya bütün vatandaşların davetli olduğunu, bunun bir parti programı olmadığını, milletin Filistinlilerle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya geleceklerini, Yeni Kapı ruhunun tazeleneceği önemli bir toplantı olacağını belirtti.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun toplandığını ifade ederek, konuya ilişkin oylamada 128 ülkenin, Amerika'nın bu karardan vazgeçmesi ve büyükelçiliğin taşınmaması yönünde oy kullandığını hatırlattı. Maalesef Amerikan yönetimi BM'nin, dünyadaki 128 ülkenin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti. Sonuç; 60 insanın hayatı, binlerce insanın yaralanması. Amerikan elçiliğinin açılışı, Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır."