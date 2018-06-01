Başbakan Yıldırım'dan İnce'ye sert sözler!

Başbakan Yıldırım, muhalefetin 16 Nisan'ı hazmedemediğini, 24 Haziran'da da bir kez daha derslerini alacaklarını söyledi.

Güncellenme 01 Haziran 2018 14:58

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'ın CHP'ye ağır geldiğini, halen hazmedemediklerini, 24 Haziran'da bir kez daha derslerini alacaklarını söyledi.

İnce’ye sert sözler

Başbakan Yıldırım, muhalefet adaylarının birer birer meydana çıktıklarını, vaatler, yalan dolan her şey olduğunu, CHP adayı Muharrem İnce'nin iş başına gelirse yerli araba yapımını durduracağını söylediğini, Kanal İstanbul'u iptal edeceğini söylediğini, cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceklerini söylediklerini, eski sisteme döneceklerini söylediklerini ifade etti.

TİKA açıklaması

Başbakan Yıldırım, İnce'nin göreve geldiğinde TİKA'yı kapatma vaadinde bulunduğunu, TİKA'nın FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluş olduğunu, TİKA'nın tarihi ve kültürel mirasları ihya ettiğini, İnce'nin tarihe ve geçmişe saygısı olmadığını, TİKA'nın 25 ülkede Türk bayrağını dalgalandırdığını, garip gurebaya yardım ettiğini, Türkiye'nin tanıtımını yaptığını, kapatılmasına bu milletin müsaade etmeyeceğini söyledi.

24 Haziran’da Türkiye şahlanacak

16 Nisan'ın muhalefete ağır geldiğini belirten Başbakan Yıldırım, yenilgiyi hazmedemediklerini, 24 Haziran'da bir kez daha derslerini alacaklarını, 24 Haziran'da bu yıkım ekibine gerekli dersin verileceğini, 24 Haziran'da Türkiye şahlanacak geleceğin aydınlanacağını, milletin yetkiyi sandıkta doğrudan iktidara vereceğini, Cumhurbaşkanını, Meclisi doğrudan seçeceğini, yeni sistemde laf üstüne laf olmadığını, taş üstüne taş koyanlarla yola devam edileceğini, boş lafla, muhalefet edebiyatıyla hiç kimsenin bu milletin karşısına çıkmaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, 21 Haziran'da stadyumun temelinin atılacağını, yalanlar üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberi olduğunu, 21 Haziran'da ilk kazmayı vuracaklarını söyledi.

Elazığspor sahipsiz değil

Elazığspor sahipsiz olmadığını ve bunun bilinmesi gerektiğini Başbakan Yıldırım, Elazığspor'un sahibinin kendisi olduğunu, ne gerekiyorsa yapılacağını, Elazığspor üzerinden siyaset yapanları da hemşehrileri adına kınadığını, tekrar Elazığ'ı Süper Lig'de görmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Havalimanı müjdesi

Başbakan Yıldırım, iki bin 200 yeni derslik yaptıklarını, Elazığ'ın demiryollarının yarısını yenilediklerini, Elazığ'ın şanına yakışacak stadyumun yapımına başladıklarını, Elazığ Havalimanı'nın doğru dürüst çalışmadığını, Elazığ'a yakışan büyük bir terminal yaptıklarını onun bile yetmediğini, Elazığ Havalimanı'na yeni bir pist daha yapacaklarını söyledi.