Başbakan Yıldırım'dan İnce'nin o sözlerine sert cevap

Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin yerli otomobil ile ilgili sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 27 Mayıs 2018 15:15

AK Parti'nin Isparta mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıkta ülkeyi kim yönetecek ona siz karar vereceksiniz. Vesayetçilere, kumpasçılara işi bırakmayacağız. Sandıkta işi bitirmeye hazır mısınız?" dedi.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin 100. Kuruluş yıldönümüne, 2023’e gidecek kadroları seçeceğini, bu kadroların Gazi Mustafa Kemal’in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine Türkiye’yi taşıyacak kadrolar olduğunu, bu kadroların başında Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarının olacağını, yeni sistemle cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk cumhurbaşkanının seçileceğini, bu sisteme 16 Nisan’daki evet oylarıyla geçildiğini, şimdi yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını yani Recep Tayyip Erdoğan’ı seçme zamanı olduğunu söyledi.

24 Haziran’da bunun hesabı sorulacak

Diğer adayların ne vaat ettiğini soran Başbakan Yıldırım, savaştan kaçarak canını kurtaran sığınmacıları ülkelerine geri göndereceklerini söylediklerini, zordaki yardım etmek gerektiğini, Türk geleneğinin bu olduğunu, ölümden hayatını kurtarmak isteyenlere bile tahammül edemediklerini, Ispartalıların 24 Haziran’da bunun hesabını soracağını ifade etti.

Bunları derdi AK Parti ve Erdoğan’dır

Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları ve çocukları yollayacaklarmış. İnsanlık öldü mü kardeşim? Kanal İstanbul’u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar. İlkel sizsiniz. İşleri güçleri ya yıkmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar zaten laf üstüne laf koymaktan başka işleri yok. Bunları derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. ‘Onlar olmasın da kim olursa olsun’ diyorlar" dedi.

Emeklilere ikramiye müjdesi

Milletin 24 Haziran'da gerekli cevabını vereceğini söyleyen Yıldırım, Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam edeceğini, 12 seçimde başaramadıklarını, 13. seçimde de başaramayacaklarını, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 12 milyon emeklinin tamamına biner liralık ikramiye Haziran ayının ilk haftası dağıtılacağını, Türkiye’yi daha da büyüteceklerini, milletin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi.