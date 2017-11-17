Başbakan Yıldırım'dan Hakkari'de birlik mesajı

Şırnak'tan sonra Hakkari'de de vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 17 Kasım 2017 18:17

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de vatandaşlara hitap etti.

"Size Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Buradan Çukurca'yı, Şemdinli'yi, Yüksekova'yı selamlıyorum..." diyerek sözlerine başlayan Başbakan Yıldırım, "Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim kardeşliğimiz pazara kadar değil mezara kadardır. Hakkari diyor ki; ey alçak terör örgütü ne yaparsan yap bizi bölemezsin. Biz; biriz, beraberiz. Biz bir aileyiz. Birlikte Türkiye'yiz. İşte Türkiye'nin fotoğrafı.

Terörün belini kırıyoruz, umudunu yok ediyoruz.

Bu ülkenin her vatandaşına sadakatla bağlıyız. Benim gözümde bütün Türkiye; Hakkari'dir.

Türk ile Kürt birdir, kardeştir, Türkiye'dir."