Başbakan Yıldırım'dan gazeteci görünümlü provokatöre sert tepki!

Almanya'da Merkel ile ortak basın toplantısı sırasında sahte fotoğraflarla kara propaganda yapmaya çalışan gazeteciye Başbakan Yıldırım haddini bildirdi.

Güncellenme 16 Şubat 2018 09:32

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakan'ı Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısını provake eden gazetecinin kimliği hakkında detaylar ortaya çıktı. Toplantıda aslında Afrin'in olmayan fotoğraflarını Afrin'de çekilmiş gibi gösteren gazeteci görünümlü provakatör, Armanc Agid Nerweyi olduğu belirlendi.

Sert tepki

Basın toplantısı esnasında YPG sözcüsü gibi konuşan muhabir, sahte fotoğraflarla katliam yapıldığını söyleyince Başbakan Yıldırım haddini bildirdi.

Kara propaganda tepkisi

Görüntüleri gösteren şahsa Başbakan Yıldırım, onların başka olayların fotoğrafları olduğunu, kara propaganda yapıldığını, Afrin'de neler olduğu görmek istiyorsan orada gelip görmesi gerektiğini, gösterdiği fotoğrafların hepsinin başka olaylara ait olduğunu söyleyerek "Burada insanları etkilemeye kalkma" şeklinde tepki gösterdi.

"Mülteci sorununu Türkiye üretmedi"

Mülteci konusunun tek başına Türkiye'nin sorunu olmadığını söyleyen Başbakan Yıldırım, bunun Türkiye'nin ürettiği bir sorun olmadığını, bu sorunları başlatanların Türkiye olmadığını, Türkiye'nin sadece sonuçlarına katlandığını, Suriye'deki devam eden savaşı bizim başlatmadığımızı, mülteci akınını Türkiye'nin başlatmadığını ama canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanıTürkiye'nin bağrına bastığını, yalan fotoğraflar gösteren gazetecinin bu gerçekleri göstermesi gerektiğini, ne yapıldığını bütün dünyanın bildiğini, Türkiye'nin alnının ak olduğunu, yapılan işin farkında olunduğunu söyledi.