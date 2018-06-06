Başbakan Yıldırım'dan flaş "bedelli" açıklaması

Başbakan Yıldırım, beş milyon gencin bedelliyi beklediğini ve devletin bu işi çözmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 06 Haziran 2018 17:27

Ankara'dan Ağrı'ya giderken uçakta gazetecilere konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinden yeni hükümetin en önemli öncelikleri arasında bedelli askerlik olacağını söyledi.

Bedelli askerlik açıklamalarının büyük bir beklenti oluşturduğunu belirten Yıldırım, çok büyük bir beklenti olduğunu, beş milyondan fazla bekleyen gencin 'ya bizi askere alın ya da yakamızı bırakın' dediğini, devlet olarak kendilerine düşenin bu sorunu çözmek olduğunu, yeni hükümetin en önemli önceliklerinden birinin bedelli askerlik olacağını belirtti.

Dün de konuyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, bedelli askerlik sorunu ile seçimden sonra ilgileneceklerini dile getirmiş ancak net bir tutum sergilememişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, bedelli askerlik iddialarına ilişkin, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Bedelli askerliği gündeme almak şehitlere saygısızlık olur" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım,