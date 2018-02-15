Başbakan Yıldırım'dan flaş Almanya açıklaması!

Belarus ziyaretinin ardından Almanya'ya geçen Başbakan Yıldırım, Türkiye - Almanya ilişkilerini değerlendirdi.

Güncellenme 15 Şubat 2018 17:02

Belarus ziyaretinin ardından Almanya'ya geçen Başbakan Binali Yıldırım, Berlin'e hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, Türkiye ile Almanya'nın normal hayata dönme vakti geldiğini düşündüğünü söyledi.

Geçmişteki sorunlar aşılmalı

Başbakan Yıldırım, temaslarının Almanya bölümüne gittiğini, ilk olarak Merkel ile görüşeceğini, geçen yılın seçim yılı olması sebebi ile biraz sert geçtiğini, Almanya'da da uzun bir aradan sonra hükümetin kurulma aşamasına geldiğini, referandumun Türkiye'nin gündeminde tamamen düştüğünü, Almanya ve Türkiye'nin normal hayata dönmesi gerektiğini, Merkel ile ekonomik ilişkilerin konuşulacağını, geçmişte karşı karşıya gelinen sorunların aşılması gerektiğini, yeni bir sayfa açılması ile güne başlamayı ümit ettiğini söyledi.

Türkiye ile ilişkiler

"Almanya tarafında da aynı iradeyi görüyor musunuz?" şeklindeki soruya Başbakan Yıldırım, "Gidiyoruz işte, bakalım, göreceğiz. Ben aynı düşünceleri bire bir değilse bile Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda bir irade olduğunu tahmin ediyorum. Seçimden sonra oluşan koalisyonda böyle bir irade var diye tahmin ediyorum" ifadeleri ile cevap verdi.

Almanya, PKK konusunda kararlı bir duruş sergiledi

"Terör örgütü PKK gösterilerinin yasaklanması buna örnek gösterilir mi?" sorusuna bunların önemli adımlar olduğunu, son zamanlarda Almanya'nın PKK konusunda kararlı bir duruş sergilediğini, bunun fark edildiğini, iki ülkenin ilişkilerinin tamir edilmesi açısından güzel adımlar olduğunu, Almanya'nın AB'nin bel kemiği olduğunu söyledi.

"Türkiye, NATO sınırlarını koruyor"

AB içinde Türkiye'nin en büyük ticari ortağının Almanya olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "O yüzden de Almanya-Türkiye ilişkilerinin eski iyi günlerine dönmemesi akla ziyan iştir. Hem Almanya için hem Türkiye için. Burada ilişkilerin bozulmasından kimse yarar sağlamaz, geliştirilmesinden herkes istifade eder. Türkiye olarak bölgede Avrupa’nın güvenliğini, NATO’nun sınırlarını koruyoruz. Bizim Suriye’de kuzey-güney sınırlarımız ötesinde yaptığımız faaliyetler esasen sadece kendi milli güvenliğimiz, kendi vatandaşımızın mal can güvenliğini ilgilendirmiyor, bölücü terör örgütünün , DEAŞ'ın yok edilmesi ile sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa’ya olabilecek göçmen akınını ve Avrupa’da yayılma riski yüksek terör olaylarının önüne geçmiş oluyoruz. İstiyoruz ki AB ve NATO bunu daha iyi görsün. Türkiye ile olan ilişkilerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulsun" dedi.