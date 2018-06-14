Başbakan Yıldırım'dan FETÖ'cülere: Alçak bunlar!

Başbakan Yıldırım, ABD bayrağını öperken görüntülenen FETÖ'cülere "alçak bunlar" diyerek tepki gösterdi.

Güncellenme 14 Haziran 2018 18:50

FETÖ'cülerin gerçek kimliğinin ortaya çıktığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, ABD bayrağı öperken görüntülenen FETÖ'cülere "alçak bunlar" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'a sevdayla bağlı olduklarını ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ömürlerinin en güzel günlerini bu şehirde geçirdiklerini anlatan Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'da doğrudan Türkiye'nin varlığına kasteden FETÖ örgütüne karşı 81 milyonun bir ve beraber olduğunu, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi o gece ay yıldızlı bayrağın indirtilmediğini, ezanların dindirtmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yani milletin adamına, hükümete, demokrasiye sahip çıkıldığını ifade etti.