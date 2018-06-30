Başbakan Yıldırım'dan esprili görev teslim açıklaması!

Başbakan Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Siz sadece dükkanı devrediyorsunuz, biz dükkanı kapattık" dedi.

Güncellenme 30 Haziran 2018 12:46

Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan son Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin 8-9 Temmuz'da 2023 vizyonuna uygun yeni dönemin ilk hükümetini kuracağını ifade etti.

İhracatçılar Meclisi’nde görev devir teslimi olduğunu belirten Yıldırım, "Biriniz kazanacaksınız. Kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir. Siz sadece dükkanı devrediyorsunuz biz dükkanı kapattık" sözleri ile esprili bir açıklamaya imza attı.

Mutlak üstünlüklerinin olmadığını ama mukayese üstünlüklerinin olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin geleceğinin gençler olduğunu, havacılıkta büyük bir mesafe aldıklarını, Türkiye'nin havacılıkta bir marka olduğunu, İhracatçılar Meclisi’nde görev devir teslimi olduğunu, ikinci dönemin bittiğini, yeni kişilerin geleceğini, kendilerine başarılar dilediğini, demokratik bir yarış olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, geçen hafta kendilerinin de bu heyecanı yaşadığını, rahatladıklarını, kazanınca sevincin 3 saat sürdüğünü, kaybedince 1 günden atıldığını, kazananın stresinin daha çok olduğunu, 3 saat keyif yaşandığını, ondan sonra ne yapacağız diye düşünüldüğünü belirtti.

Burada esprili bir açıklama da yapan Başbakan Yıldırım, "Biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir ha. Bir fark var, siz sadece dükkanı devrediyorsunuz. Biz dükkanı kapattık" dedi.

Yıldırım, Temmuz'un 8-9'unda Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni cumhuriyet hükümetinin açıklanacağını ifade etti.