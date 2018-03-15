Başbakan Yıldırım'dan Ermenistan'a gözdağı!

Başbakan Yıldırım, Ermeni işgali altındaki yerlere PKK'lı teröristleri yerleştirdiğine dair haberleri değerlendirdi.

Güncellenme 15 Mart 2018 15:00

Azerbaycan'da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, Ermenistan'a PKK resti çekti.

Tehdit vaki olursa karşılık verilir

Yıldırım, Türkiye ve Azerbaycan'ın teröre karşı birlikte mücadele ettiğini, Karabağ'da teröristlerin yerleşiyor olmasının sonucu etkilemeyeceğini, dost ve kardeş Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye terör tehdit vaki olursa karşılık verileceğini vurguladı.

6. Küresel Bakü Forumu'na katılan Başbakan Yıldırım, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Azerbaycan'ın haklı meselesidir”

Ermenistan'ın işgali altında bölgelerde PKK terör örgütünün yerleşeceği iddialarıyla ilgili konuşan Yıldırım, "Azerbaycan ile Türkiye, bölgesel güvenliğin sağlanması, terörle mücadele konusunda birlikte çalışıyor. Karabağ meselesin Azerbaycan'ın haklı meselesidir. Azerbaycan'da bir soykırım yapıldı. Ermenistan bunun karşılığını görmelidir. Burada teröristlerin yerleşiyor alması sonucu etkilemez. Eğer dost ve kardeş Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye terör tehdidi vaki olursa karşılığı olur" ifadelerini kullandı.