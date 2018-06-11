Başbakan Yıldırım'dan dikkat çeken UBER açıklaması

Taksicilere hitap eden Başbakan Yıldırım, Türkiye'de vergi mükellefi olmayan UBER'in iş yapamayacağını söyledi.

Güncellenme 11 Haziran 2018 16:40

İstanbul'da düzenlenen sahur programına katılan Başbakan Binali Yıldırım, UBER'e değinerek "İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, UBER diye bir şeyin türediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık talimat verdiğini, bu ülkede kimsenin bedavadan para kazanmayacağını, yasal olmayan yollardan ticaret yapamayacağını, ister teknolojisi olsun, ister uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın, Türkiye'de vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamayacağını söyledi.

Taksicilere hitap eden Başbakan Yıldırım, UBER'in taksicilerin alanından çıkarılacağını, bundan sonra yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak para kazanmaya çalışanları Türkiye'den çıkaracaklarını belirtti

Başbakan Yıldırım, "Sizin alanınıza, sizin arazinize giren bu teşkilatı buradan çıkaracağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz olarak, başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite kalite kalite" dedi.

Yıldırım ayrıca UBER'le ilgili yapılan mevzuat düzenlemesinin ardından UBER işinden vaz geçip eski mesleklerine dönenlerin sayısının bugüne kadar 7 bini geçtiğini belirtti. Yıldırım, "İş yapmak istiyorsan önce vergi dairesine gideceksin. Orada kayıt yapacaksın. Sana tayin edilen, belirlenen alan neyse orada çalışacaksın. Başka belge alıp başka iş yapmak, bedavadan taksicilerin alanına girmek yok. Böyle bir şey olamaz" dedi.