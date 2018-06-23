Başbakan Yıldırım'dan çok kritik seçim güvenliği açıklaması!

Seçim güvenliği tartışmaları hakkında açıklama yapan Başbakan Yıldırım, tüm olumsuzluklara karşı tedbir alındığını söyledi.

Güncellenme 23 Haziran 2018 13:19

Gündemdeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm tedbirler alındı

Vatandaşlara seslenen Başbakan Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmesinin doğru olmadığını, hükümetin seçimin güven ve huzur içerisinde geçmesi için aylardır gereken tedbirleri aldığını, sandık güvenliği, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, elektrik kesintisi, vesaire, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli bütün tedbirleri ilgili bakanlıkların aldığını söyledi.

Türk halkına haksızlık

Başbakan Yıldırım, Türk insanının demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmen olduğunu, seçimlerin nasıl yapılacağını, hangi saydamlıkta yapılacağını zaten bildiğini, çok sayıda gözlemcinin bulundurulmasının bu konuda ne kadar rahat olunduğunu gösterdiğini, bazı gözlemci grupların marjinal siyasi yapılanmasının sözcüsü gibi davrandığını, bunun da doğru olmadığını düşündüklerini, bu açıklamaların seçime müdahale anlamı taşıdığını düşündüğünü, hiç kimsenin Türkiye'de yapılacak bu seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı olmadığını, bunun kabul edilemez olduğunu ve Türk insanına yapılacak en büyük haksızlık olduğunu belirtti.

Türkiye hukuk devletidir

Başbakan Yıldırım, "Bizim onlara söyleyeceğimiz şudur, gelin, isterseniz 400 değil, 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin, siyasete müdahale etmek gibi bir yanlışın içine düşmeyin. Türkiye demokrasisi gelişmiş bir ülkedir, Türkiye bir hukuk devletidir" dedi.

YSK’nın böyle bir görevi yok

Yüksek Seçim Kurulu'nun ülkenin her yerinde gerekli hazırlıkları yaptığını, kendi bakımlarından tedbirlerin alındığını ancak YSK'nin genel anlamda güvenliği sağlamak gibi bir görevi olmadığını, ihtiyaç duyulması halinde de bu güvenlik tedbirlerini de polisle jandarmayla birlikte sağlanmış olacağını, sağ salim, güzel bir seçimi idrak edip böylece bu sürecin de başarıyla tamamlanacağını, istikrar ve güven içerisinde ülkenin bundan sonra 2023 hedeflerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla yoluna devam edeceğini, bütün milleti sevgiyle saygıyla selamladığını, mutlaka ve mutlaka sandığa gitmelerinin özellikle istirham ettiğini söyledi.