Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye yanıt: "Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli'nin IKBY'nin gerçekleştirmeyi planladığı referandum hakkında açıklamalarına yanıt verdi.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 10:10

Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'nin 'Savaş sebebi sayılmalı' sözlerine yanıt geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta aralarında Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik'in de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki referandum kararına ilişkin değerlendirmesinde, "Savaş sebebi sayılmalıdır" çıkışına Yıldırım,"Savaş kiminle kimin arasında olur? Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz" dedi.