Başbakan Yıldırım'dan Bağ-Kur borcu açıklaması

Başbakan Yıldırım, küresel ekonomide son bir senedir gelişmekte olan ülkeler aleyhine bazı gelişmeler yaşandığını söyledi.

Güncellenme 19 Haziran 2018 13:29

Bağ-Kur borçlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Bağ-Kur borçlanması o reformu bozmanın bir anlamı yok. Türkiye 92-93'te bu sistem bozuldu. Türkiye ondan sonra krize sürüklendi. Bu saatten sonra sistemle oynamak kaldırılamayacak bir yük getirebilir" dedi.

ÖTV uzun vadede ele alınması gereken bir konu

Başbakan Yıldırım, nakliyecilere ÖTV'nin kaldırılmasının gerçekçi olmadığını, gelirlerin büyük kısmını bunun oluşturduğunu, petrol kaynaklı yakıtlardan doğal gaza, elektriğe geçtiklerini, çeşitlendikçe bir şeyler yapılabileceğini, tarımda kullanılan mazotun yarısını hükümetin karşıladığını, şu ana kadar 2017'ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptıklarını, bu desteğin devam edeceğini, ÖTV'nin orta ve uzun vadede ele alınması gereken bir konu olduğunu ifade etti.

E-haciz konusu

E-haciz konusunu kolayca halledeceklerini düşündüğünü belirten Başbakan Yıldırım, prim gün ödemelerindeki farklılığın kendisi için yeni konu olduğunu, buna bakılması gerektiğini, emeklilikte yaşa takılma konusu olmadığını, Bağ-kur borçlanması o reformu bozmanın bir anlamı olmadığını, Türkiye'yi 92-93'te bu sistemin bozulduğunu, Türkiye'nin ondan sonra krize sürüklendiğini, bu saatten sonra sistemle oynamanın kaldırılamayacak bir yük getirebileceğini söyledi.

“Aynı durum Avrupa içinde geçerli”

Başbakan Yıldırım, "Küresel ekonomide son bir senedir gelişmekte olan ülkeler aleyhine bazı gelişmeler yaşanıyor. Amerika faiz artırarak yatırımcıları ülkesine geri çağırıyor. Aynı durum Avrupa içinde geçerli. Bu da dış kaynak bekleyen ülkeler için sorun oluşturuyor. Bunun için gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.