Başbakan Yıldırım'dan AB'ye: Buna rıza göstermeyiz!

Başbakan Yıldırım, AB'nin Yunanistan ile eş zamanlı başlayan tam üyelik sürecini ayrıştırdığını söyledi.

Güncellenme 27 Mart 2018 12:26

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ''AB'nin karnesi en başından beri ciddi kırıklarla tutarsızlıklarla ve yalpalamalarla doludur. Yunanistan ile eş zamanlı başlayan tam üyelik sürecimiz ayrıştırılmış ve ilk güven kaybı yaşanmıştır'' dedi.

“AB'nin karnesi ciddi kırıklarla doludur”

Başbakan Yıldırım, "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri bakımından önemli sayacağımız toplantıda gündemdeki bütün konular ele alındı. AB'nin karnesi en başından beri ciddi kırıklarla tutarsızlıklarla ve yalpalamalarla doludur. Yunanistan ile eş zamanlı başlayan tam üyelik sürecimiz ayrıştırılmış ve ilk güven kaybı yaşanmıştır. Kıbrıs Rum Kesimi'nin birliğe tek taraflı kabulü ile başlayan önümüze o kadar çok engeller çıkmıştır ki konu artık üzüm yemek değil bağcıyı dövmek noktasına kadar gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"14 fasıl da hala bloke halindedir”

Tam üyelik için 35 fasıldan 16'sı açılabildiğini, bir tanesinin kapatılırken diğerlerinin beklemeye alındığını belirten Yıldırım, "14 fasıl da hala bloke halindedir. Suriye ve Irak'ta başlayan karışıklıklar sebebiyle Avrupa'ya yönelik mülteci akımı ortaya çıkmıştır. AB ile Türkiye arasında anlaşma imzalanmıştır. Haziran ayı sonunda o anlaşmaya göre vize serbestisi sağlanacak ve bu konuda da Türkiye'nin yapması gereken bir takım yasal düzenlemeler vardı. Büyük oranda taahhütlerimizi yerine getirmemize rağmen maalesef bu anlaşmada yine muhatabımız AB üzerine düşen görevi yerine getirmemiş ve bugünlere gelinmiştir" dedi.

“Biz herkese olduğu gibi AB'ye karşı da dürüst davrandık”

Başbakan Yıldırım, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışması da anlamsız şekilde beklemeye alınmıştır. Öyle bir iklimde Varna'da bir toplantı gerçekleştirildi. Biz herkese olduğu gibi AB'ye karşı da hep açık ve dürüst davrandık. Varna'da da aynısını yaptık. Tüm gerçekleri Cumhurbaşkanımız muhatapların yüzüne söyledi. Bütün bunlara rağmen AB'nin ülkemize yönelik yaklaşımının hakkaniyetli bir zemine oturacağına dair işaret göremedik" dedi.

“Türkiye İlerleme Raporu'nda Türkiye yararına bir şey yok”

Avrupa Komisyonu'nun 17 Nisan'da Türkiye İlerleme Raporu'nu yayınlayacağını hatırlatan Yıldırım, Türkiye yararına fazla bir şey olmayacağını, OHAL'den Afrin operasyonuna kadar terör örgütlerine mücadelede kullanılan yöntemlerine eleştireceklerinden tereddüt olmadığını vurguladı.

"Türkiye bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir”

Başbakan Yıldırım, "Türkiye bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve arkasındadır. Burada sorulması gereken soru, AB'nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa genişleme vizyonu ile yoluna devam mı edecek, yoksa kendi içine kapanarak bir yol mu yürüyecek? Başları sıkıştığında ülkemize koşan, tekerleri düze çıkınca yan çizen ülkeler topluluğu kimseye yarar vermez" ifadelerini kullandı.

“Türkiye'yi takdir etmek yerine…”

Türkiye'yi işgal gibi söylemlerle suçlayan ülkelerin kendi tarihlerini unuttuğunu belirten Yıldırım, "Biz, tek bir masumun burnu kanamasın diye, kılı kırk yararak ilerlerken terör örgütünün evlerden hastanelere, oyuncaklardan kutsal kitaplara kadar her şeyi bombalarla, tuzaklarla tuzakladığını görmeyenlere artık söyleyecek söz bulamıyoruz. Milyonlarca insana yıllar boyu ev sahipliği yapan Türkiye'yi takdir etmek yerine operasyonları eleştirmek asla iyi niyetle bağdaşmıyor. Fırat Kalkanı bölgesine dönen mülteci sayısı 160 bini buldu" dedi.

“Avrupalı dostlarımıza nedense anlatamadık”

Başbakan Yıldırım ayrıca, "Önümüze çıkarılan engeller karşısında hayretimizi gizleyemiyoruz. Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den geçtiğini biz Avrupalı dostlarımıza nedense anlatamadık. Türkiye'nin bu kadar hırpalanmasına daha fazla rıza gösteremeyiz. Samimiyetimize buram buram çıkar kokan çıkışlarla cevap verenleri sadece kınıyoruz" dedi.