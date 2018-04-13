Başbakan Yıldırım'dan ABD ve Rusya'ya uyarı!

Gazetecilerin sorulanı yanıtlayan Başbakan Yıldırım, ABD ve Rusya arasında çıkan Suriye gerilimini değerlendirdi.

Güncellenme 13 Nisan 2018 15:44

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile Rusya arasında süren Suriye restleşmesini değerlendirdi.

İşler daha karışık hale getirilmemeli

ABD ve Rusya arasında sosyal medyada bir atışmanın söz konusu olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, bölgenin zaten uzun yıllardır iç savaş ve göçlerle büyük bir bedel ödediğini, işleri daha karmaşık hallere sokacak hallerden kaçınılması gerektiğini, kimyasal silah kullanımının masum çocukları katletmenin affedilecek bir tarafı olmadığını, bunun bir alçaklık olduğunu, bunu yapanların bedelini ödemesi gerektiğini, bunları yaparken bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa zarar verecek çapta girişimlerden uzak durulması gerektiğini, Türkiye olarak müttefiklere tavsiyenin bu olduğunu söyledi.

OHAL uzayacak mı?

Yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olan OHAL'le ilgili değerlendirme yapan Başbakan Yıldırım, Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacağını, OHAL konusunun orada değerlendirileceğini belirtti.

Seçim güvenliği değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği değerlendirmeleri hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, seçim güvenliği konusunda ülkemizde herhangi bir zaafiyetin olmadığını, geçmişte özellikle, 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu'da seçim güvenliği sıkıntılarının yaşandığını, Türkiye'nin şu an bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşamadığını, seçimlerin şeffaf bir biçimde yapıldığını, Kılıçdaroğlu'nun gündem oluşturma çabalarının bir kıymetinin olmadığını söyledi.