Başbakan Yıldırım'a yeni dönemde kritik görev!

Başbakan Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili olarak gösterileceği ve Meclis başkanı olabileceği iddia edildi.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 12:42

AK Parti kulislerinden taze bilgileri köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Başbakan Yıldırım'ın İzmir'den aday gösterileceğini ve yeni dönemde Meclis Başkanlığı düşünüldüğünü iddia etti.

Asıl fırtına vekil listelerinde kopacak

Selvi, seçimlerde herkesin cumhurbaşkanı adaylarına odaklandığını ama asıl fırtınanın milletvekili listelerinde kopacağını söyledi.

Üçte ikisi yenilenecek

AK Parti’de adaylık başvurusunda bulunmayan 22 milletvekiliyle birlikte mevcut milletvekillerinin üçte ikisinin yenileneceğini iddia eden Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabineden ziyade milletvekili listelerine ağırlık vereceğini, kabinede bakan sayısı azalacağı için partinin etkili isimlerinin listelerde görüleceğini, özellikle de siyasi yönü ağır basan bakanların, illerinin lokomotifi olacağını ileri sürdü.

Yıldırım Meclis başkanı mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a ayrıca önem verdiğini söyleyen Selvi, daha önce İstanbul’da siyaset yapmış olan iki önemli bakanın bu kez illerinden değil, İstanbul’dan aday gösterileceğini, Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’den liste başı olacağını, bu durumda Yıldırım'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak düşünülmediğini, AK Parti kulislerinde Yıldırım için yeni dönemde Meclis Başkanlığı konuşulduğunu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman bu dönem aday olmadığını söyledi.