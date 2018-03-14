Başbakan Yıldırım'a Tillerson soruldu! Bakın ne cevap verdi

Azerbaycan'a uçuşu öncesi gazetecilere konuşan Başbakan Yıldırım gündeme dair olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 14 Mart 2018 10:08

Azerbaycan'a hareket etmeden önce basın mensuplarınına konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasıyla ilgili soruya "Bizim değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. sözleriyle yanıt verdi.

CHP boş işleri bırakmalı

Seçim güvenliğinin vatandaşların iradesinin sandığa yansıması açısından olmazsa olmaz bir düzenleme olduğunu belirten Yıldırım, iradenin özgürce gerçekleşmesi gerektiğini, bunun sandığa yansıması için hükümetin görevini hakkıyla yerine getirmesi gerektiğini, CHP'nin boykot, grev bu tip söylemlerinin zaman zaman olduğunu, CHP'lilerin gençliklerden kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ettiklerini, ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesi gerektiğini söyledi.

Gruplar anlaştı

Parti gruplarının kendi aralarında anlaştığını belirten Başbakan Yıldırım, "Hangi takvimde çalışacaklarını kendi aralarında karar verdiler. Pazartesi çalışıldı. Geçen hafta CHP'nin tüzük kurultayı nedeniyle onlara bir imkan tanındı. Pazartesi çalışma günü değil mi? İcap ederse 7 gün çalışılabilir" dedi.

Tillerson açıklaması

ABD Başkanı'nın kararını değerlendirmenin gereksiz olduğunu, Türkiye ve ABD ilişkilerinin kişilere bağlı olmadığını, son zamanlarda ABD ile bazı sıkıntılar yaşandığının sır olmadığını, terör örgütlerinin adeta ABD'nin koruması altında olduğunu belirtti.