Başbakan Yıldırım: "Vietnam'la ticareti 4 milyar dolara çıkaracağız"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Vietnam arasındaki ticaretin 2020 yılına kadar 4 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 14:36

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Vietnam arasında seyahatlerin sıklaşması için vize uygulamasında kolaylık sağlanması önerisinde bulundu ve "karşılıklı ticareti 2020 yılına kadar 4 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini" vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam ziyareti sırasında ülkenin resmi haber ajansı VNA'ya verdiği mülakatta, iki ülkenin diplomatik ilişki kurduğu 1978 yılından bu yana Vietnam'ı ziyaret eden ilk Türk başbakan olduğunu ifade ederek bunu "geç de olsa iyi bir başlangıç" sözleriyle nitelendirdi.

İki ülke arasında bundan böyle üst düzey ziyaretlerin artacağını, bu ziyaretlerin Türkiye-Vietnam ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağını dile getiren Yıldırım, şu anda 2 milyar doların altında olan karşılıklı ticareti 2020 yılına kadar 4 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Başbakan Yıldırım, Avrupa ile Asya arasında yer alan Türkiye ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi Vietnam'ın birçok alanda güçlü yatırımlar arzu ettiğini vurgulayarak İstanbul'dan Hanoy ve Ho Çi Min'e günlük uçuşların önemine değindi ve iki ülke arasında seyahatlerin sıklaşması için vize uygulamasında kolaylık sağlanması önerisinde bulundu.

Yıldırım, Türkiye'nin Vietnam ile serbest ticaret anlaşması için müzakerelere hazır olduğunu belirterek halihazırda Vietnam ile çifte vergilendirmeden kaçınılması ve ticaretin kolaylaştırılması konularında hemfikir olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 2020-2021 dönemi için Vietnam'ın BM Güvenlik Konseyine geçici üyelik isteğine destek verdiğini hatırlatan ve Türkiye'nin 2017-2021 döneminde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) icra kurulu üyesi olma çabalarına destek isteyen Yıldırım, eğitimin de önemli bir iş birliği alanı olduğunu kaydetti.