Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'den YSK'ya ortak başvuru

Başbakan Yıldırım, kendisine sorulan İnce sorusuna "4 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır" dedi.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 11:43

24 Haziran'da yapılacak seçimler için Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvuruda bulundu. Başbakan Yıldırım burada açıklama yaptı.

Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli ile başvuru yaptıklarını, tarihi bir gün yaşandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday gösterilmek üzere grup kararı aldıklarını, yeni sistemin benzer fikirleri olan partilerin beraber hareket etmesini sağladığını, bu ittifakın arka planında Yenikapı Ruhu olduğunu, birbirine kaybettirmenin değil, topyakün Türkiye'nin kazanmasını esas aldıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olduğunu, yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgili sorulan soruya ise, "Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki adaylar olacak. Bütün adaylar kendi hedeflerini anlatacaklar. Ülke için millet için en doğru kararı verecektir. 24 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır" ifadeleri ile cevap verdi.