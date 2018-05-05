Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük

Başbakan Yıldırım, 16 yıldır milletimizin rızasını kazanmak hayır duasını almak için gece gündüz çalıştıklarını ve Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerini söyledi.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 13:24

AK Parti Kadın Kolları İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, CHP'ye yüklendi. Yıldırım, "Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber tarihi bir seçim arefesinde yeni hedeflere yürüdüklerini, bugün Cumhuriyetin demokrasinin Ankara'da olduklarını, Ankara'nın Türkiye'nin gözbebeği olduğunu, siyasetin merkezi olduğunu, Ankara'nın yeni sistemde de Türkiye'nin kalbi olmaya devam edeceğini belirtti.

“Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük”

16 yıldır milletimizin rızasını kazanmak hayır duasını almak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Biz millet için milletle birlikte yürüyor milletimiz için çalışıyoruz. Milletle bütünleştik millet efendi oldu biz hizmetkar olduk. Türkiye'yi yeni baştan imar ettik. Yollar havalimanları, köprüler, barajlar, tüneller yaptık. Sanayicimizle esnafımızla, çifçimizle el ele verdik. Üretim ve istihdam sağlayan fabrikaları açtık. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük" dedi.

“Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmete dönüştürdük”

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini, darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermediklerini, halkın 15 Temmuz'da alçaklara geçit vermediğini, bayrağa milli iradeye sahip çıktıklarını ifade etti.

“İhtiyaç sahiplerinin yanına koştuk”

AK Partili kadınların öksüz ve yetimlerin başını okşadığını belirten Yıldırım, ihtiyaç sahiplerinin yanına koştuklarını da söyledi.

“AK Parti, dünyanın ne güçlü siyasi hareketi”

Başbakan Yıldırım, hiçbir zaman millete rağmen, milleti yok sayarak siyaset yapmadıklarını, milletin gücünün üzerinde güç tanımayan AK Parti'nin bugün 10 milyon üzerinde üyeye sahip olduğunu, Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü siyasi hareketinin AK Parti olduğunu vurguladı.

Başbakan Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti:

AK Parti Türkiye'nin aklı, ruhu, vicdanı olduysa, 16 yıldır Türkiye'nin önünü açan hedefleri ortaya koyduysa, bunda 'AK Kadınlar'ın emeği unutulamaz. 16 yıldır her türlü ayrımcılığın yaralarını sarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Kadınlarımızın fikirlerinin, emeklerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık.

“Ayrımcı uygulamalar ortadan kalktı”

Cinsiyet ayrımcılığı yapan birçok düzenlemeyi ortadan kaldırdık. Eğitim alanında kız öğrencilere yönelik ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırdık.

“Kamu görevlilerinin yüzde 40’ı kadın”

Bugün devlette çalışan kamu görevlilerinin yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 42'den yüzde 82'ye çıkardık.

“Bizim çatımızı millet çatmıştır”

Dimdik durduk, zorbalar kaybetti, demokrasi kazandı. Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır.