Başbakan Yıldırım: Türkiye alternatifsiz değil

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran'daki çifte seçimlerde Türkiye genelinde vatandaşlık hakkı kazanan yaklaşık 30.000 Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı.

Güncellenme 19 Haziran 2018 11:37

ABD Kongresi'nin F-35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil" diyerek tepkisini gösterdi.

İzmir'de basın mensupları ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil. ABD Senatosu'nun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.

Yıldırım ayrıca, 24 Haziran'daki çifte seçimlerde Türkiye genelinde vatandaşlık hakkı kazanan yaklaşık 30.000 Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı.

Pentagon'a 2019 mali yılında 716 milyar dolarlık bütçe öngören yasa tasarısı, ABD Kongresi'nde 10'a karşı 85 oyla kabul edilmişti. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ABD ile Türkiye arasındaki ortak silah sistemlerini geliştirmeyi olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü ve bu adımın NATO'daki ortak çalışabilirliği etkileyebileceği savunulmuştu.

Tasarıda söz konusu gerekçelerden dolayı F-35 savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Kobra, H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılmasının bloke edilmesi gerektiğini öngören bir bölüm de yer almıştı. Ancak bu nihai karar değil. Senatodan geçen yasaya göre F-35 savaş uçakları ancak Türkiye'nin NATO ittifakına tehdit oluşturmadığının ABD Başkanı Donald Trump tarafından tescil edilmesi halinde teslim edilebilecek.

Mayıs ayı sonunda Temsilciler Meclisinde kabul edilen bütçe tasarısında da benzer şekilde Türkiye ile ilgili olarak S-400 füze savunma sistemleri ve F-35 savaş uçağı ile ilgili bölümlere yer verilmişti.