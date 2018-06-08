Başbakan Yıldırım: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde

Başbakan Yıldırım, Türk askerinin Kuzey Irak'ın 30 kilometre içerisinde olduğunu söyledi.

Güncellenme 08 Haziran 2018 17:29

Muş mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta Türk askerinin 30 kilometre içeriye girdiğini, Kandil için her seçeneğin masada olduğunu söyledi.

AK Parti terörün kökünü kazıdı

Halkın yalanla dolanla boş vaatlerle ortada gezenlere kıymet vermeyeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, Muş'un hiçbir zaman çukur siyasetine geçit vermediğini, alçakların isyana çağrısına karşılık vermediğini, Muşlular AK Parti'nin evlatları analarla buluşturan parti olduğunu bildiğini, terörün kökünü kazıyan partinin AK Parti olduğunu, AK Parti'nin 16 yıldır ülkeyi baştan başa yaptığı yatırımlarla donattığını, herkesin birlikte kardeşçe yaşayacağı ülkeyi inşa ettiklerini, gönülleri buluşturup kucaklaştırdıklarını, terörle kararlı bir şekilde mücadele verdiklerini, bu ülkenin evlatlarını ayrım gayrım yapmadan Kürt demeden, Türk demeden, Arap demeden herkesi bağırlarına bastıklarını belirtti.

Türk askeri 30 km içeride

Başbakan Yıldırım, Türk askerinin Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde olduğunu, Kandil için her seçeneğin masada olduğunu, Teröristlerle Kürtleri birbirine karıştırmadıklarını, Kürtlerle Türklerin kardeş olduğunu, bin senedir birlikte kardeşçe yaşandığını, teröristlerin ipinin dışarıda, başka ellerde olduğunu, onların Kürtler diye bir sorunu olmadığını söyledi.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

Ne yaptılar bunlar, belediye seçimlerinde halka vaat ettiler, şehri güzelleştireceğiz, alt yapıyı yapacağız dediler. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız dediler mi? Seçildikten sonra ne yaptılar, belediyenin kaynaklarını Kandil’e aktardılar. Sokaklarda her türlü perişanlık var. Biz de daha fazla tahammül edemeyiz dedik o belediyeleri ellerinden aldık. Kaynakların daha fazla Kandil’e gitmesine izin vermedik.