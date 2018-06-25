Başbakan Yıldırım: Tüm ülkemizden Allah razı olsun

Başbakan Yıldırım, 81 şehrimiz, 81 milyon insanımız, tüm ülkemizden Allah razı olsun" dedi.

Güncellenme 25 Haziran 2018 15:21

AK Parti Genel Merkezi'nde partili seçmenlere bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, sözlerine "81 şehrimiz, 81 milyon insanımız, tüm ülkemizden Allah razı olsun" diyerek başladı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin kazandığını, bu seçimin kaybedeninin olmadığını, siyasi rekabet için yenme ve yenilme anlamına gelmediğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun. Kardeşiz, tek vücud, tek bir milletiz. Dağlar, çağlar boyu yeminimiz var kardeşiz. Tek vücut tek bir milletiz" dedi.

Bugünün bayram günü olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, günün Türkiye'nin günü olduğunu, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gün olduğunu, 24 Haziran seçimlerinin demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktası olduğunu, millete şükranlarını sunduklarını, seçim kampanyasındaki tartışmaların artık geride kaldığını, bugünün yeni bir gün olduğunu, milletin adamı Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin cumhurbaşkanı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'den 70'e bütün vatandaşlarının hukuku artık güvence altına aldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye yakışan demokratik olgunlukta bir seçimi başarıyla tamamladıklarını, bu zaferin Türk milletinin olduğunu, Türkiye'yi durdurmak isteyenlerin, dize getirmek isteyenlerin dize geldiğini, milletin kazandığını, bir kez daha Türkiye'nin kazandığını, bu seçimin kaybedeninin olmadığını, siyasi rekabetin yenme veya yenilme anlamına gelmediğini, Türkiye'nin daha güçlü demokrasisiyle, daha sağlam temellere oturduğunu belirtti.