Başbakan Yıldırım, seçim gecesi neler olduğunu anlattı!

Başbakan Yıldırım, ayağı sıkışan çocuk nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmayı iptal etmeyi bile düşündüğünü söyledi.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 11:23

Başbakan Binali Yıldırım, seçim akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkon Konuşmasını neden geç yaptığını anlattı.

Yıldırım, seçim gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşk'ünde yaptığı konuşma esnasında 8 yaşlarındaki bir çocuğun ayağının köşkün önündeki kapana sıkıştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal yönünün çok kuvvetli olduğunu, seçim akşamı toplanan kalabalıktaki bir çocuğun ayağının sıkışmasının Erdoğan derinden etkilediğini, telefonla konuştuklarında Erdoğan'ın ağladığını, seçim coşkusunun bu nedenle gittiğini, bütün dikkatini çocuğa verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını bu enden iptal etmeyi bile düşündüğünü söyledi.

AA ekibinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmak zor mu?" sorusuna da cevap veren Yıldırım, "Cumhurbaşkanı rahatı ve rahat olmak isteyeni sevmeyen bir adam. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bu da memlekete olan hassasiyetinden kaynaklanıyor. Hiçbir yerde bir aksaklık, eksiklik olmasın istiyor" dedi.