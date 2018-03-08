Başbakan Yıldırım şaşkınlıkla izlediği o hadiseyi anlattı!

Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, Kars'tan gelen girişimci köylü kadınların başarısını anlattı.

Güncellenme 08 Mart 2018 16:00

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başbakan Yıldırım 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken kurulan bir dernekle Kars'taki Boğatepe köyünün kaderini değiştiren kadınların başarı hikayesini anlattı.

Zümran Ömür’ü anlattı

Kars'ın Boğatepe köyünden bu sabah bir grup misafirin geldiğini belirten Başkan Yıldırım, bu köyün 93 harbinde Ruslar tarafından işgal edildiğini, 1918'de tekrar Rusların işgali sona erince oraya yerleşen insanlar olduğunu, bu kişilerin özellikle bu köyde müthiş bir çalışma içinde olduğunu, bu çalışmayı kurdukları bir dernek üzerinden yaptıklarını, derneğin başkanının Zümran Ömür diye bir hanımefendi olduğunu, dernekte 45 kadın, 15 erkek üye olduğunu, bu kişilerin köy peyniri ürettiklerini söyledi.

Köydeki kadınlar Fransızca konuşuyor

Köydeki kadınların Fransızca öğrendiğini belirten Yıldırım, köye her yıl 10 binlerce turistin geldiğini, göç veren köyün tam tersine göç almaya başladığını, organik sabun üretimine başlandığını, köyde 650 tür endemik bitkiyi fark ettiklerini, bu bitkilerden tıp alanında ürünler yaptıklarını aktardı.

“Bu bilinç çok önemli”

Başbakan Yıldırım konuşmasının devamında şunları aktardı: "Hakikaten bu sabah Semiha hanımla dinlediğimizde müthiş etkilendik, heyecanlandık. 'Şehre gelmeyi düşünmüyor musunuz?' dedik, 'düşünmüyoruz' dediler. 'Hiçbir şeyin kimyasallaşmasına izin vermedik' diyorlar. Bu bilinç çok önemli."