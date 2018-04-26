Başbakan Yıldırım: Projeleri ellerinde patladı!

İspanya dönüşü gazetecilerin soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Gül ve muhalefetin çatı adayı hakkında değerlendirme yaptı.

Güncellenme 26 Nisan 2018 11:42

İspanya ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili "Bir mühendislik projesiydi, patladı, elde kaldı, başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

Seçim takvimi belli oldu

Seçim takviminin belli olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, seçime havasına girildiği için trafiğin yoğun olacağını, herkesin beni unutmayın mesajı verdiğini, bunun yadırganmaması gerektiğini, seçim öncesi bu tip şeylerin olabileceğini, başka partilerin ne yaptığı hakkında kendilerinin üzerinde durmaya gerek görmediğini, kendi işlerine bakacaklarını, seçime en iyi şekilde hazırlanmaya odaklandıklarını, 24 Haziran'da yeni sistemi getireceklerini, bu yönde gayret edeceklerini belirtti.

Birçok yenilik bu seçimle gelecek

Başbakan Yıldırım, bu seçimin birçok yeniliği beraberinde getirdiğini, aynı gün milletvekili seçimleri olacağını, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de olacağını, bu seçimle birlikte yürütmenin ve yasamanın doğrudan millet tarafından belirleneceğini kaydetti.

Bir sonuç çıkmaz

Kimin aday olup olmayacağının bir iki gün içerisinde netlik kazanacağını belirten Başbakan Yıldırım, olayları hep beraber izlediklerini, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin bir ortak aday arayışı içinde çok yoğun temasları olduğunu, buradan bir sonuç çıkmayacağını, CHP'nin ayrı, İYİ Parti'nin ayrı açıklamalar yaptığını söyledi.

AK Parti ve MHP’nin adayı Erdoğan’dır

Başbakan Yıldırım, en rahat partinin AK Parti olduğunu, kendilerinde ve MHP'de aday tartışmasının olmadığını, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, seçim kararı verilmeden önce dahi bunun belli olduğunu, diğer partilerin çatı adayı denemesinin yeni olmadığını, ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olduğunu, sonuçlarının ortada olduğunu, çatının çöktüğünü ve zorlama ile siyasetin inşaa edilemeyeceğini ifade etti.

Ne eskiye ne de yeniye yaranır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında da açıklama yapan Yıldırım, her şeyin milletin gözü önünde cereyan ettiğini, uzun yıllar içerisinde bulunduğu, önemli görevler üstlendiği bir siyasi hareketten ayrılınca ne eski yere ne de yeni yere yaranılmayacağını, tecrübelerin bunu gösterdiğini söyledi.

“İtibar çok zor elde edilir, ama tüketilmesi kolaydır"

Yıldırım, "Ben geldim, ama işte orada şöyle oldu-böyle oldu. Demezler mi, sen orada bu makamlarda bulunurken bunları niye söylemedin, bunları düzeltecek işleri niye yapmadın? O yüzden bizim halkımızın feraseti çok engindir, bu tip savrulmaları, evirilmeleri hoş karşılamaz. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır, tüketmemelidir, itibar çok zor elde edilir, ama tüketilmesi kolaydır" dedi.

Projeleri ellerinde patladı

Bu kadar gayretin arkasında bir siyasi mühendislik olduğunu ileri süren Yıldırım, projenin göründüğü gibi akamete uğradığını, patladığını, elde kaldığını ve başarısız bir proje olduğunu vurguladı.

“Biz adayımızı belirledik, kararımızı verdik”

Başbakan Yıldırım, "Her halükarda seçim açıklanmasa bu çalışmalar bu kadar hız kazanmaz, alenileşmez, mutlaka etkisi var. Tabii ben Abdullah Bey adına değerlendirme yapmam yanlış olur. Ama Abdullah Bey aday da olabilir, olmayabilir. Şu anda bizim meselemiz bu değil. Biz hiç kimseye adaylık konusunda aman olun-olmayın, yapmayın-etmeyin diyecek halimiz yok. Biz adayımızı belirledik, kararımızı verdik, programımızı yaptık, vatandaşlarımızla artık kucaklaşmanın özlemi içindeyiz" dedi.