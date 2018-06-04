Başbakan Yıldırım önce müjde verdi, sonra da uyardı!

Başbakan Yıldırım, imar affı için başvuruların 8 Haziran'dan itibaren başlayacağını söyledi.

Güncellenme 04 Haziran 2018 15:09

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, imar barışı ile ilgili başvuruların 8 Haziran'da başlayacağını, 13 milyona yakın hanenin, iş yeri konut gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorunun son yapılan düzenleme ile tamamen ortadan kalkacağını, bunun bir milat olacağını, bundan sonra da bu gibi teşebbüslere izin verilmeyeceğini söyledi.

31 Ekim’e kadar devam edecek

Başbakan Yıldırım, yönetmelik düzenlemesinin hazırlandığın, bugün veya yarın yayınlanacağını, Cuma gününden itibaren vatandaşların E-Devlet kapısından ve bulundukları şehrin, ilçenin çevre şehircilik müdürlüklerine, birimlerine müracaat ederek işlemlerini yapabileceklerini, 31 Ekim 2018 yılına kadar devam edeceğini belirtti.

Bir an önce müracaat edilmeli

Vatandaşlardan bir an önce müracaat yapmalarını isteyen Başbakan Yıldırım, müracaatların geciktiği zaman değerlendirmelerin de geç olacağını, sorunların var olmaya devam edeceğini, bu nedenle en kısa zamanda müracaatların yapılması gerektiğini, bu şekilde Bakanlık çalışmaları devam edeceğini, yapı kayıt belgesini vereceklerini ve daha sonra var olan mahrumiyetlerin ortadan kalkacağını, her türlü anlaşmazlığı çözüme kavuşturan reform niteliğinde tarihi bir düzenleme yapıldığını, bir vatandaşın arazisine gidip haksız bir şekilde bina yapanların çaresinin olmadığını, Çanakkale Şehitliği’nin korunması gibi alanların dışında bütün bu imarla ilgili sorunlar hallolmuş olacağını söyledi.