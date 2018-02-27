Başbakan Yıldırım, o iddiaları sert bir dille eleştirdi!

AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, CHP'nin terör örgütlerinin ağzı ile konuştuğunu savundu.

Güncellenme 27 Şubat 2018 14:19

AK Parti Grup toplantısında konuşan Başkan Binali Yıldırım, yarın takvimlerin 28 Şubat'ı göstereceğini, bin yıl sürecek denilen darbenin yıl dönümü olduğunu, 7 yıl önce vefat eden merhum Necmettin Erbakan'ı minnetle ve rahmetle yad ettiğini, 28 Şubat'ta sadece hukukun çiğnenmediğini, ekonominin de zarar uğratıldığını, bu sürecin faturasını milletin ödediğini, 28 Şubat'ın yaralarının sarıldığını ama acıların unutulmadığını belirtti.

Yıldırım'dan CHP'ye tepki

Yıldırım, CHP'nin bazı milletvekillerinin hükümetin PYD/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmediğini, bunun yalan olduğunu ispatlamak için belgelerle geldiğini, 28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG, PKK, DEAŞ ile topyekün mücadele olduğunu ifade etti. Yıldırım ayrıca, "CHP'nin profesör olan milletvekili bunu yaparsa diğerleri ne yapar bunu siz düşünün" dedi.

"CHP, terörislerle aynı ağız konuşuyor"

Yıldırım, CHP'nin 20 MGK kararının hiçbirini okumadığını, sonuç bildirisinin değişmez gündeminden biri de PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ ile mücadele olduğunu, bunların farklı isimlerde örgütler olduğunu bütün dünyaya AK Parti'nin ilan ettiğini, bütün dünyanın bunu yazdığını ama CHP'nin bunu duymadığını, bazılarının PYD ile iş tuttuğunu, sebeplerini de anladığını ama ana muhalefet partisinin aynı ağızla konuşmasına anlam veremediklerini söyledi.

Çocuk istismarı konusu

Çocuk istismarına yönelik sebeplerin ortadan kaldırılması, cezaların caydırıcılığının daha da artırılması konusunda kapsamlı bir çalışma başlattıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, "Yasal düzenlemeler için teklif yakında Meclis'te olacak. Olayların tekrarlanmaması için sadece yasal düzenleme yapmak yetmez. Eğitim başta olmak üzere ve toplumun her kesimine görevler düşmektedir" dedi.

"Türk tarihinde katliam ve soykırım yoktur"

Batı'nın çifte standarttan vazgeçemediğini belirten Başbakan Yıldırım, Hollanda'nın 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararın yok hükmüne olduğunu, buna soykırım diyenler kendilerine bakması gerektiğini, katliamlar konusunda en kötü sicil bu iddiaları ortaya atan ülkelerin olduğunu, kimsenin Türkiye'nin şanlı geçmişini kendi karanlık mazisiyle karşılaştıramayacağını, Türk tarihinde katliam ve soykırım olmadığını, kardeşlik, beraberlik olduğunu, Bosna'da yaşananların taptaze hafızalarda olduğunu belirtti.

"Afrin, bir hilal gibi çepeçevre emniyete alındı"

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda 39 gün geride kaldığını, TSK'nın havadan ve karadan harekatı başarıyla ve kararlıkla sürdürdüğünü, Afrin'in bir hilal gibi çepeçevre emniyete alınmış durumda olduğunu, sınır bölgelerinin tamamen terörden temizlendiğini, özel harekat timlerinin adım adım temizlik yaptığını, PKK, PYD, DEAŞ sivillere işkenceye vatandaşı yerinden yurdundan etmeye devam ettiğini ve bölge halkının yüzde 60'ının evlerini terk etmiş durumda olduğunu ifade etti.

Doğu Guta'da ilan edilen ateşkes

BM'nin kararını hatırlatan Yıldırım, 30 gün süreyle Guta'da ateşkes ilan edildiğini, şu anda Doğu Guta'da bir insanlık dramı ve ayıbı yaşandığını, buradaki çocuk, kadın ve yaralılara acil insani yardım bile yapılamadığını, bu kararın amacı bu bombalamalar ve katliamdan etkilenen bölgeye acil yardım gitmesi ve yaralılara çocuklara müdahale edilebilmesi için olduğunu, bunun olumlu karşılandığını, ancak karara rağmen rejimin Doğu Guta'ya saldırıya tekrar başladığını, kimyasal silah kullanıldığı yönünde çok ciddi iddiaların olduğunu, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı Doğu Guta ile karıştıranlar olduğunu, BM'nin kararının Doğu Guta ile ilgili odluğunu, bu iki şeyi birbirinden ayırmak gerektiğini, Suriye'deki ateşkes kararının odak noktasının harekatlar olmadığını ve Doğu Guta'daki sivil katliamın önlenmesi olduğunu belirtti.

Müslim konusu

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim hakkında değerlendirme yapan Başbakan Yıldırım, Müslim'in 24 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nde gözaltına alındığını, iadesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını, İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlığının konuyu yakından takip ettiğini, Çekya'nın imtihan günü olduğunu ve terörle mücadelede hassas davranarak terörist başını iade etmesi etmesini umduklarını söyledi.