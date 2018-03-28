Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi! Yenilikleri bir bir sıraladı

Başbakan Yıldırım, kamu kurumlarında işi olanlara müjdeli haber verdi. Yapılan yenilikleri bir bir sıraladı.

Güncellenme 28 Mart 2018 13:08

Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon kurulu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, müjdeli bir haber verdi.

Devrim niteliğinde yenilik

Devlet kurumlarında işi olan bir vatandaşın ayrı ayrı evrak toplama zorunluğunun kalktığını belirten Yıldırım, evrak konusunda da bir zihniyet değişikliğine gidildiğini, devletle ilgili işi olanların her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son verileceğini ve bunun bir devrim olduğunu söyledi.

Şirketlere müjde

Şirketlere ve yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamanın bir görev olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, bürokrasi ne kadar basitleştirilirse ülke olarak, millet olarak bundan karlı çıkılacağını kaydetti.

Yalnızca 650 TL

Başbakan Yıldırım, iş yapmak isteyen vatandaşların şirket kurmak istediğini, şirket kurmanın şimdilerde bir saati geçmediğini, şirket kurmak için illerde, ilçelerde Ticaret Sicil Müdürlüklerine gidileceğini ve 650 TL'ye şirketin kurulabileceğini vurguladı.

Evrak konusunda kolaylık

Evrak konusunda da bir zihniyet değişikliğine gidildiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, bunun bir devrim olduğunu, bürokrasinin tuş olacağını, tuşa basıp işlerin yapılabileceğini, vatandaş ile devlet arasında her türlü işin e-Devlet üzerinden yapılacağını aktardı.

İflas erteleme

Başbakan Yıldırım, geçen yıl iyi niyetle iflas erteleme hakkı getirdiklerini kötüye kullanılmaya başlandığını, bu sebeple kaldırıldığını söyledi.

İnşaat izni meselesi

İnşaat izni alınması için 18 tane işlem yapılması gerektiğini belirten Başbakan Yıldırım, bu sayının 6'ya ineceği müjdesini verdi.

Türkiye, AB standartlarına geldi

Başbakan Yıldırım ayrıca, artık ruhsat formunda tek bir imza olacağını, benzer bir kolaylığı yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlanması işleminde de yapılacağını, artık her yerde internet erişimi olduğunu, Türkiye'nin, AB ortalamasını yakaladığını, bunun büyük bir gelişme olduğunu söyledi.

Baz istasyonları açıklaması

Baz istasyonların kurulması sırasında vatandaşların zorluk çıkardığını belirten Yıldırım, " Ama bu istasyonların hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ön planda" dedi.