Başbakan Yıldırım, Meclis Başkanı olacak mı?

Başbakan Yıldırım, "Meclis Başkanı olacak mısınız?" sorusuna, "Partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız" şeklinde cevap verdi.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 10:58

AA'ya gündeme dair açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, yeni dönemde TBMM Başkanı olup olmayacağına dair soruya, "Onun kararını ben vermem. Şöyle söyleyeyim, benim liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil. Yakında ne olacağı belli olur" ifadeleri ile cevap verdi.

Seçim için en uygun tarih 24 Haziran’dı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin zaman zaman çıkışları olduğunu hatırlatan Yıldırım, bir ittifak yapıldığını, birlikte hareket edildiğini, Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta seçim istediğini, AK Parti için en uygun tarihin 24 Haziran olduğunu, sürecin bu şekilde başladığını, seçim cümlesinin ağızdan çıkması durumunda önünün alınmasının zor olduğunu, herkesin frene bastığını, 'hele şu seçim geçsin de ondan sonra bakalım' gibi bir davranışa yöneldiğini, o yüzden seçimlerin yapılması gerektiğini, artık seçimlerin geride kaldığını, geçim zamanı olduğunu, hayatın devam ettiğini söyledi.

Erdoğan’ın seçilmemesi üzerine ittifak kurdular

Yıldırım, seçimin ittifaklar arasında keskin bir rekabete dönüşmesini istemediklerini, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçileceğini, karşı tarafın tek bir noktada ittifak yaptığını, adaylarını da teke düşüremediklerini, anlaştıkları tek noktanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye olduğunu, hedeflerinin bir başkan seçmek değil, bu olduğunu, Erdoğan’ın seçilmemesi üzerine ittifak kurduklarını, bu ittifakı millet gördüğünü belirtti.

AK Parti mesajı aldı

AK Parti'nin oyunun ve vekil sayısının düşmesinin kendilerine bir mesaj olduğunu söyleyen Yıldırım, "Biz AK Parti olarak bu mesajı aldık. Ama şu unutulmamalı ki biz hem cumhurbaşkanı adayımızla hem de milletvekili seçimlerinde ittifaktık. Aynı sütün altında seçime girdik. Seçmen şöyle değerlendirdi. 'Bunlar bir parti gibi hareket ediyorlar. Ha buraya vermişiz ha oraya vermişiz' diye düşünenler oldu. Böyle kampanya da yapıldı. Bazen bu üst düzeyde rahatsızlık oluşturdu. Biz buna hemen müdahale ettik. Ve burada bir iç yarışa ihtiyaç olmadığını, bizim amacımızın bir olduğunu ve neticede sonuçlar ortada. Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oylarımız başka partilerde. Memleket için hayırlı olsun. Parlamento yapısı da bu haliyle bir engel teşkil etmiyor" dedi.

TBMM Başkanı olacak mı?

Yeni dönemde TBMM Başkanı olup olmayacağı yönündeki soruya da cevap veren Yıldırım, "Onun kararını ben vermem. Şöyle söyleyeyim, benim liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil. Yakında ne olacağı belli olur" ifadelerini kullandı.