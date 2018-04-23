Başbakan Yıldırım ilk kez bu kadar sinirlendi!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun hakarete varan konuşması Meclis'te gergin anlar yaşattı.

Güncellenme 23 Nisan 2018 19:48

Meclis'te TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında 23 Nisan özel oturumunda gerilimli anlar yaşandı.

Başbakan Yıldırım’a küstah hakaret

CHP Milletvekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım’ın Tuzla'ya bırakıldığını, tanklar geliyor diye evinden alındığını, bilinmeyen bir yere doğru yola çıktığını, Ilgaz Tüneli'ne saklandığını, Jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirdiğini iddia etti.

Yıldırım sert çıktı

Başbakan Yıldırım ise bu açıklamalardan çok sert bir açıklama yaptı. Yıldırım, şahsını hedef alarak, darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evinden çıkarıldığını söylediklerini, 15 Temmuz'da tanklar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yol verirken uçaklara alçakları vurun emri verdiğini söyledi.

Dakikalarca alkışlandı

Konuşurken sinirden sesi titreyen Başbakan Yıldırım, AK Partililer tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Meclis karıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı oturumda partilerin temsilcileri birer konuşma için kürsüye çıktı. Bu kapsamda CHP adına kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma sırasında Meclis adeta karıştı.

Kılıçdaroğlu, "20 Temmuz OHAL darbesiyle Meclis yetkilerini devretmişlerdir" ifadelerini kullanınca AK Parti'lilerden tepki geldi.

Kılıçdaroğlu’nun tepki çeken açıklaması

Kılıçdaroğlu, Anayasanın 6. maddesinin egemenlikle ilgili olduğunu, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu, egemenliğin kullanılmasının hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağını, bu bağlamda 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle çocuklara bırakacak en güzel mirasın 15 Temmuz'da FETÖ darbecilerine direnmek olduğunu, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını, gazilere şükranları sunduğunu söyledi.

O gece Meclis’te bulunanları kutladığını belirten Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da darbecilerin başarısız kalması nedeniyle kahraman sıfatını hak eden milletvekillerinden bir kısmının 20 Temmuz OHAL darbesiyle Meclis yetkilerini devrettiklerini, bu kişilerin çocuklarına bırakacağı mirasın tek adam rejimi olduğunu, bunun parçası olmadığı için mutlu olduğunu, 20 Temmuz darbesini şiddetle reddettiğini, bunun mücadelesini vermenin boynunun borcu olduğunu belirtti.