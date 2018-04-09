Başbakan Yıldırım, ikinci tur iddialarını değerlendirdi!

Başbakan Yıldırım, her partinin kendi adayını çıkaracağı ve seçimin 2. tura kalacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 11:59

Moğolistan ve Afganistan ziyaretlerinden dönüşte uçakta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her parti aday çıkarırsa bu iş ikinci tura kalır' dediklerini, bunu diyenlerin sandıkta boyunun ölçüsünü alacağını söyledi.

"Herkes sandıkta boyunun ölçüsünü alır'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetteki her partinin aday çıkararak seçimi ikinci tura bırakma stratejisi izlediği iddiaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes sandıkta boyunun ölçüsünü alır'' dedi.

Başbakan Yıldırım, sandıkta herkesin boyunun ölçüsünü alacağını, kimin kiminle kol kola gireceği, yol arkadaşlığı yapacağı konusunda kendilerinin karar vermesi gerektiğini, AK Parti'nin vatandaşların önüne yaptıklarıyla çıktığını, ham hayallerle vatandaşları hiç yanıltmadıklarını, bundan sonra da öyle olacağını, kendilerinin zaten bu işin adını koyduğunu, buna da Cumhur ittifakı dediklerini vurguladı.