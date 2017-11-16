Başbakan Yıldırım: Hedef sıfır ölümlü kaza

Başbakan Yıldırım, 8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu'nda Türkiye'deki trafik üzerine yapılan çalışmalara değindi.

Güncellenme 16 Kasım 2017 12:45

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen '8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nde konuştu.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Bu kolektif bir iş

"İşimiz milletin yolunu açmak. Milletin yolunun üzerindeki engelleri kaldırmak. Yolları kim yapacak? Ulaştırma Bakanlığımız ve ekibi yapacak. Ne lazım? Yollardaki araçları denetlemek. Onları kim yapacak? İçişleri Bakanlığı'mız ve ekipleri yapacak.

Okul öncesi çağdan mezara kadar eğitecek, farkındalığını oluşturacak olan kim? Milli Eğitim Bakanlığı ve ekibi. Bize düşen koordinasyonu sağlamak. Koordinasyonu da biz sağlayacağız.

Bir de araçlar var. Araçların imalinden sorumlu olan bakanlığımız da, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız. Onlar da bu araçların dayanıklı olarak yapılıp yapılmadığını yakından denetleyecekler. Demek ki bu kolektif bir iş.

Bizim o dönemde bakan olarak göreve başladığımız, en baştaki işimiz, ulaşım ana plan stratejisi hazırlamaktı. Karayoluna bağımlı ulaşım sistemini nasıl çeşitlendirebiliriz?

Hedef karayolu payını yüzde 75'e indirebilmek

Karayolu payını yüzde 30'a, 50'ye düşüreceğiz demek hayal. Ama orta ve uzun vadede hedef yüzde 95'ten 80'in altına indirebilmek. Yüzde 75 ideal bir rakam.

Bu 10 senede olmaz. 30 senede gerçekleşen bir şey. Bunu nasıl sağlarsınız. Aslında yolları yapmazsınız trafik de fiilen gitmez böylece gerçekleştirebilirsiniz ama bu sürdürülebilir bir şey değil.

Havayolunda 4 kat büyüme oldu. Demiryollarında da büyüme var ama hala istediğimiz düzeyde değil.

80 yılda 6 bin kilometre yol yapılmış. Biz son 15 yılda 19 bin kilometre yol yaptık. Bu bir rekordur.

"Bölünmüş yollar hayat kurtarır"

Araba sürmek her zaman zevkli bir şey değil. Kaza, Allah göstermesin, meydana gelebiliyor. Trafik güvenliği açısından geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz.

Trafik kazalarında ölümlü kazalardaki can kaybını yüzde 30, son 15 yılda aşağı çektik. Bölünmüş yolları alırsak sadece bu oran daha yüksek. Yüzde 62.

Bölünmüş yollar hayat kurtarır. 2003'te kaza yerinde 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Bugün de aynı. Neye rağmen? Trafikteki araç sayısı yüzde 130 arttı. Yolculuk miktarı 3 kat arttı. 2 milyona yaklaştı, 500 binden. Ölümlü kazalardaki sayı neredeyse sabit kaldı. Bu başlı başına, yılda ortalama 8 bin insanın hayatını kurtarmaktır.

Hedef sıfır ölümlü kaza

Hedef sıfır ölümlü kaza. Bunun için de beşikten mezara eğitim şart. Bazı ülkeler bunu başardı ama bizim önümüzde daha çok yol var. Çözüm; eğitim, eğitim, eğitim.

İnsan hatasını azaltmanın hatta sıfıra indirmenin yolu eğitimden geçiyor. Uygulamalı eğitimi daha da artırmamız lazım. Müfredatta trafik güvenliği çok daha fazla yer almalı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda derslere ağırlık vermiş ama yeterli değil. Müfredatta trafikle ilgili öğretici bilgilerin çok daha fazla yer alması lazım. Yollarda sürücü olduğu zaman hatırlayacakları ve uygulayacakları en büyük rehber olmalı. Bizim 200 milyon yolculukta her bir aracı tek tek denetleme şansımız yok.

İçişleri Bakanlığı'mızda da trafik ile ilgili bölümü güçlendireceğiz. Bakanlığımızın atacağı adımları öncelikli olarak ele alacağız ve destekleyeceğiz. Şu ana kadar hizmete giren yatırımlarla ülkemizin dünyadaki konumu çok daha güzel bir yerde olacak.

Son 10 yılda dünyada kriz var

Son 10 yılda dünyada kriz var. 2008'de başladı, halen de devam ediyor. Dünyada 10 yılda 10 mega proje yapılmış 6'sı Türkiye'den. 15 Temmuz'da Türkiye'yi dize getiremeyenler bugünlerde başka bir film çeviriyor.

Türkiye'ye 15 Temmuz'da boyun eğdiremeyenler bugünlerde ekonomi ile, baskılarla, kriz senaryoları ile bu milleti dize getireceklerini zannediyorlar. Bu millet Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kut-ül Amare'de ders vere vere bugünlere geldi."