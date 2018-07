Başbakan Yıldırım hakkında bomba iddia! İşte yeni görevi

Başbakan Yıldırım'ın yeni sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek yardımcısı olacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 9 Temmuz'da yapılacak yemin töreni sonrası resmen geçilecek. Ankara kulislerinde ise kimin hangi göreve getirileceğiyle ilgili tahmin yürütülmeye devam ediliyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni dönemde TBMM Başkanı olacağı iddia edilmişti ama gelen son dakika bilgilerine göre Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek yardımcısı olacağı öğrenildi.

Yıldırım’ın yeni görevi ne olacak?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini ileri sürdü. Ankara'da her şeyin an be an değiştiğini ifade eden Selvi, "Meclis Başkanı olmasını bekliyorduk. Sayın Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı konuşuluyor" dedi.

Katıldığı TV programında bomba iddialarda bulunan Selvi, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını, bu göreve de son Başbakan Yıldırım'ın getirileceğini, Yıldırım'ın Meclis Başkanı olacağı yönündeki tahminlerin boşa çıktığını, bilgilerin an be an değiştiğini, Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak başbakanlıktaki pozisyonunu koruyacağı şeklinde konuşmalar olduğunu, kendisinin Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı konusunun ağır bastığını düşündüğünü söyledi.

İstifa eden vekil olacak mı?

Milletvekilliğinden istifa ederek bakan olması beklenen isimler ile ilgili de konuşan Selvi, "Cumhurbaşkanı büyük sürpriz yapacak gibi düşünüyorum" diyerek "Bakanlar konusunda sayın Cumhurbaşkanı büyük sürpriz yapacak gibi düşünüyorum. Büyük bir sürpriz olabilir. Bazı isimler banko olarak gözüküyor ancak yeni isimlerle devam edilebilir" ifadelerini kullandı.