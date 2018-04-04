Başbakan Yıldırım görevi mi bırakacak?

Başbakan Yıldırım'ın 2019 yerel seçimlerinde İstanbul için aday olacağı ve Başbakanlık görevini bırakacağı iddia edildi.

Güncellenme 04 Nisan 2018 12:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul ve Ankara’yı kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz" ifadelerinin ardından AK Parti kulisleri Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığını konuşmaya başladı. Yıldırım aday olması durumunda Başbakanlıktan istifa edebilir. Peki Yıldırım'dan sonra kim Başbakan olacak?

İstanbul için öne çıkan isim; Yıldırım

2019 seçimlerine yoğun bir şekilde hazırlık yapan AK Parti, yerel seçimlerde özellikle Ankara ve İstanbul için kimlerin aday olacağı konusunda bir görüşe varmış değil ama adaylık için öne çıkan en kritik isim Başbakan Yıldırım.

Başbakanlık için hangi isimler düşülüyor?

İddiaya göre Yıldırım kampanyayı yönetmek için Başbakanlık görevinden istifa edecek. Bu adaylık hakkında en fazla tartışılan konu ise 2019'daki seçimlerle birlikte Başbakanlık görevinin sona ermesi. Bu sebeple Yıldırım istifa ederse yerine gelecek ismin kim olacağı dolayısıyla son başbakanın kim olacağı sorusu kulisleri hareketlendirdi. Kulislerde şimdiden bazı isimler zikredilmeye başlandı.

Referandumdaki oylara göre hareket ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olmasının ardından Başbakan Yıldırım'ın İBB adaylığı konuşulmaya başlanmıştı. Referandumda hayır oylarının Ankara ile birlikte İstanbul’da da evet oylarını geride bırakması, Yıldırım’ın isminin öne çıkmasında etkili oldu.

Yıldırım Başbakan olarak kalmak istiyor

Yıldırım'ın ise 2019'daki seçimlere Başbakan olarak girmek istediği ve son başbakan olarak kalmak istediği iddia edildi. Bu sebeple adaylığıyla ilgili kulislerin kendisi tarafından değil, partinin geleceğinde etkili olma planları yapan çevreler tarafından dillendirildiği ileri sürüldü.

İstanbul’u kazanacak tek aday

Ayrıca Yıldırım hakkında; İstanbul'u kazanacak tek adayın olduğu, İstanbul için sadece MHP ile ittifakın yeterli olmayacağı, referandumda bu durumun göründüğü, bu nedenle Başbakan Yıldırım'ın siyaseti değil hizmeti öne çıkaran bir tavırla hareket etmesi gerektiği, bu tavrıyla CHP'den ve diğer kesimlerden bile oy alabileceği konuşuluyor.

Yasak bir zorunluluk yok

Yıldırım'ın İBB adayı olması durumunda istifa etmesi için yasal bir zorunluluk yok. Fakat adaylığın kesinleşmesi durumunda kampanyayı yürütebilmesi için istifa etmesi gerektiği düşünülüyor. Bu durumda seçimde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişe kadar olacak sürede yeni bir başbakan atanacak.

AK Parti’nin 4. Başbakanı

Eğer Başbakan Yıldırım görevini bırakırsa, Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'ndan sonra AK Parti'nin 4. Başbakanı unvanını alacağı da konuşuluyor. Parti kulislerinde ise Başbakanlık için Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak gibi isimler ön plana çıkıyor.

Kesin kararı Erdoğan verecek

İstanbul'un önemi nedeniyle bir süre sonra kesin kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Tercih yapma gibi durum söz konusu ise Yıldırım'ın Başbakan olarak kalmayı tercih edeceği de alınan bilgiler arasında. Yıldırım eğer bu süreci Başbakan olarak tamamlarsa yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacağı belirtildi.