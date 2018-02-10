Başbakan Yıldırım, düşen ATAK'la ilgili acı haberi verdi

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düştüğünü açıkladığı helikopterimizle ilgili detaylı bilgi verdi.

Güncellenme 10 Şubat 2018 16:04

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'dan düşürülen helikopterimizle ilgili açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, ATAK helikoperimizin düştüğünü ve iki askerimizin Şehit olduğunu açıkladı.

İki helikopterimizden biri düşürüldü

İki helikoperten birinin düştüğünü belirten Başbakan Yıldırım, iki şehidimizin oldunuğunu, herhangi bir dış müdahele ile düşürülüp dürüşülmediği ile ilgili kesin bir bilgi olmadığını, bunun araştırıldığını ve çalışmaların yapıldığını belirterek Şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Askerimiz duruma hakim

Başbakan Yıldırım, basın mensuplarının bir sorusu üzerine bölgede herhangi bir sorun olmadığını, askerlemizin duruma hakim olduğunu ve bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.