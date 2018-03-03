Başbakan Yıldırım: "Cumhur ittifakı" ile birlik sağlanacak!

AK Parti'nin Konya 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, 2019 seçimlerinin Cumhur ittifakı ile birlik ve beraberlik içinde geçeceğini söyledi.

Güncellenme 03 Mart 2018 14:21

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Konya 6. Olağan İl Kongresi'nde açıklama yaptı.

Operasyon titizlikle devam ediyor

Başbakan Yıldırım, kahraman Mehmetçiğin destan yazdığını, Raco'nun da teröristlerden temizlendiğini, Zeytin Dalı Harekatı başarıyla gittiğini, TSK'nın hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok dikkatli çalıştığını, Afrin çevrelendiğini, sınıra yakın bölgelerinin tamamının terör yuvalarından temizlendiğini aktardı.

Güvenlik güçleri adım adım Afrin'e ilerliyor

JÖH, PÖH ve ÖSO'nun adım adım Afrin'e ilerlediğini kaydeden Yıldırım, "Nerede bu ülkenin sınırlarına, milletin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehdit olursa orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz" dedi.

Dünyanın bu operasyona ihtiyacı var

Bu operasyonların aslında Avrupa'nın barışı için de olduğunu belirten Yıldırım, dünyadaki küresel barış içinde bu operasyonun gerekliği olduğunu, terörle işbirliği içinde olanların bu barışı tehlikeye attığını, meşru bir devletin terör örgütleri ile işbirliği yapmayacağını, terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşacağını söyledi.

Cumhur ittifakı birlik ve beraberlik getirecek

Cumhur ittifakı ile genel seçimlerde birlik ve beraberliğin sağlanacağını aktaran Yıldırım, gizli kapaklı yapılan ittifaklara artık ihtiyaç olmayacağını, düzenlemeler yapıldığını, ana muhalefet partisinin buna da itiraz ettiğini, bu bir koalisyon olduğunu iddia ettiğini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gizli kapaklı ittifak yapanların CHP olduğunu, 16 Nisan'daki referandumda ne kadar millet düşmanı varsa işbirliği yaptığını ifade etti.