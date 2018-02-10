Başbakan Yıldırım: Çıkışta hazır olun gidiyoruz!

Başbakan Yıldırım, konuşma yaparken "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganlarıyla sözlerinin kesilmesine "Çıkışta hazır olun gidiyoruz" şeklinde cevap verdi.

Güncellenme 10 Şubat 2018 14:52

Muğla AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganlarına "Çıkışta hazır olun gidiyoruz" şeklinde cevap verdi.

Türkiye, dünyanın en büyük ülkelerini solladı

Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en büyük ülkelerini solladığını, Türkiye'ye birincilik yakışacağını,her alanda rekordan rekora koşulduğunu; sadece yol, havalimanları, okullar yapılmadğını, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çeteleri ve darbecileri eze eze bugünlere gelindiğini söyledi.

FETÖ'cülere 15 Temmuz'da günleri gösterildi

15 Temmmuz hain darbe girişiminde Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatına son verilmek istendiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, milletin alçaklara geçit vermediğini, FETÖ'cü darbecilere o gece gününün gösterildiğini, bu ülkede felaket tellallarının hiç eksik olmadığını ve ekonominin sağlam temeller üzerinde durmaya devam ettiğini söyledi.

Mehmetçik ve ÖSO bölgenin huzuru için destan yazıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini belirten Yıldırım, Mehmetçik ve ÖSO'nun bölgenin huzuru için destan yazdığını, TSK'nın hudutların güvenliği için orda olduğunu, terör örgütlerini ortadan kaldırmak için orda olduklarını, Türkiye'nih geleceği için gece gündüz demeden destan yazdıklarını söyledi.

TSK savaşa gitmedi

Bu harekatı saptırmaya çalışanların olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin haklı olduğunu, bu yolda sonuna kadar devam edeceğini, TSK'nın Afrin'e savaşa gitmediğini, yıllardır Kürtlere ve Türkmenlere zulmeden örgütü bitirmek için Suriye'ye girildiğini ve sadece teröre karşı bir harekat yürütüldüğünü aktardı.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Başbakan Yıldırım yerli ve milli olmaktan bahseden Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kendi silahımızı yapamıyoruz diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun, Ortaçağda mı kaldık. Türkiye tankını da İHA'sını da yapıyor. Uyan artık uyan. Millilik ve yerlilik PKK ağzıyla konuşmakla olmaz" dedi.

"Çıkışta hazır olun gidiyoruz"

Salondakilerin "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganlarına cevap veren Başbakan Yıldırım, 'Çıkışta hazır olun gidiyoruz' ifadelerini kullandı.