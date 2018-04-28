Başbakan Yıldırım: Çatı, daha çatılmadan çöktü!

Başbakan Yıldırım, muhalefetin kurmaya çalıştığı çatının daha çatılmadan çatırdadığını, yerle bir olduğunu söyledi.

Güncellenme 28 Nisan 2018 16:12

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerinden CHP ve diğer partilere yüklendi.

“Çatı yerle bir oldu”

Başbakan Yıldırım, 6. Olağan İzmir İl Kongresinde konuştu. Yıldırım, bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıya olduklarını, yaptıkları oyunların başlarına geçtiğini, kurmaya çalıştıkları çatının daha çatılmadan çatırdadığını, yerle bir olduğunu belirtti.

“Dertleri Türkiye’nin geleceği değil”

Dertlerinin Türkiye'nin geleceği değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun. Yağma yok. 15 yıllık bu birikimi, 15 yıllık geldiğimiz bu noktayı alçaklara, memleket düşmanlarına, bölücülere, FETÖ'cülere teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok" dedi.

“24 Haziran’da yeni bir dönem açılıyor”

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her seçimde yenildiğini, bu durumun artık onda bağışıklık ve bağımlılık yaptığını, onun için erken seçim dediklerini, bağımlılığın kötü bir şey olduğunu, onu bu bağımlılıktan kurtarmak istediklerini, 24 Haziran'da bu işin bittiğini, bir dönemin kapanıp yeni bir dönem açıldığını ifade etti.

“Seçim isteyenlere işte meydan dedik”

54 gün sonra seçime gidildiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, seçimleri vaktinde yapmayı planladıklarını, muhalefet partileri başta olmak üzere bazı çevrelerin sürekli seçimi gündeme getirdiğini, sürekli seçim konuşulmasının ülke için iyi olmayacağını, seçim isteyenlere işte meydan denildiğini belirtti.

“CHP'de aday mı yok?”

AK Parti'nin her seçimde açık ara önde olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Aday arıyor aday! Nereden gelecek aday uzaydan mı gelecek? CHP'de aday mı yok, kimseyi bulamadınız mı? Projeyle siyaset olmaz. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında buluşarak kurmaya çalıştığınız o çatı da çöktü altında kaldınız" dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"15 milletvekilinin hali içler acısı. Ben buradan ilan ediyorum. Bu vekillerin seçildiği iller; İzmir size sesleniyorum verdiğiniz oyları size sorupta mı başkalarına pazarlıyorlar?

Sayın Kılıçdaroğlu şayet milletvekillerini önemsemiyorsun onu seçen seçmenlerinde mi önemi yok.

24 Haziran yeni bir dönemin başlangıcı olacak yeni kapılar açılacak. Söz de, mühür de, karar da milletin olacak.

Cumhur ittifakına da bazıları kafayı takmış. Cumhurdan neden işkilleniyorsunuz? Cumhur halk demek, siz de milletin yanında olun. Bölücülere göz kırpmayın."