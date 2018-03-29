Başbakan Yıldırım: Büyüme devam edecek!

Bosna Hersek'te açıklama yapan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin büyüme oranını değerlendirdi.

Güncellenme 29 Mart 2018 15:15



Bugün sabah saatlerinde Bosna Hersek'e resmi temaslar için giden Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Yıldırım, Türkiye 2017 yılında 7,4 büyüme gerçekleştirdiğini, bu oranın dünyada en yüksek büyüme oranı olduğunu söyledi.

Bosna Hersek’le 10 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yılın ortalarında Bosne Hersek'e bir ziyareti olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere, yaklaşık 10 anlaşma imzalanmasının beklendiğini, Bosna Hersek ile ilişkilerin daha ileriye taşınması gerektiğini, turizm, enerji alanlarında yeni işbirliklerinin ortaya konulması gerektiğini, ikili ticaretin de arttığını, artarken dengenin de oluştuğunu, önceden Türkiye lehine bir ticaret dengesi olduğunu, ilk defa bu sene Bosna Hersek'in ithalatının ihracatın üstüne çıktığını söyledi.

FETÖ konusu

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya geldiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, FETÖ'ye karşı Bosna Hersek hükümetinin çok hızlı bir şekilde tepki göstererek Türkiye'nin yanında yer aldığını, bu darbenin bastırılması ve yargılanmasına devam edildiğini, bu örgütün 160 ülkede faaliyeti olduğunu, Bunlardan birinin de Bosna Hersek'te olduğunu, bu faaliyetlerin sonlandırılması konusunda verilen destekten ötürü teşekkür ettiklerini, bu desteklerinin devam etmesini arzu ettiğini belirtti.

Avrupa ülkeleri Türkiye’nin yanında olmalı

Başbakan Yıldırım, Balkanların istikrarı ve güveni, Avrupa'nın, Ortadoğu'nun güvenliği demek olduğunu, buradaki barışın, istikrarın bozulmaması için bütün ülkelere sorumluluk düştüğünü, özellikle Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta Ortadoğu'da verdiği mücadele, sadece Türkiye vatandaşlarını güvence altına almakla kalmadığını, Balkanlar'da da aldığını, bu yüzden Avrupa ülkelerinin çok daha fazla Türkiye'nin yanında olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin büyüme oranı

Türkiye'nin 2017 yılında yıl boyu boyunca 7.4 bir büyüme gerçekleştiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, dünyada en büyük büyüme oranını gerçekleştiren ülkenin Türkiye olduğu anlamına geldiğini, gelişmiş 20 ülke içerisinde dünya genelinde en büyük büyüme oranı olduğunu, Türkiye için sürpriz olmadığını, bu büyümenin devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Bosna Hersek’e yatırım yapıyor

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Bosna Hersek'te yatırım yaptığını, yatırım yapmıyor düşüncesine katılmadığını, ilk 5'e giren yatırımcılar olduğunu, yatırımcının güveninin daha fazla gelişmesine, yatırım ortamının gelişmesine daha fazla ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin Bosna Hersek'e yeterince ilgi göstermiyor algısının yanlış olduğunu söyledi.