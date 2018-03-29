Başbakan Yıldırım: Bunların amacı Türkiye’yi yıkmak!

Bosna Hersek ziyareti öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, ABD destekli kurulan Suriye Gelecek Partisi hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 29 Mart 2018 09:24

Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin desteği ile Rakka'da kurulan Suriye Gelecek Partisi hakkında değerlendirme yaptı. Yıldırım, bu örgütler proje örgütler olduğunu, kendilerinin bunlara bazen taşeron örgütler dediğini, parayı kim verirse ona hizmet ettiklerini söyledi.

İş adamları işe görüşülecek

Başbakan Yıldırım'ın Bosna Hersek'te iş adamları ile bir araya geleceği ve Saraybosna Üniversitesi öğrencileriyle de bir araya geleceği belirtildi. Daha sonra ise Balkanlar'a ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Türkiye, Balkanların huzuru için elinden geleni yapıyor

90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izlerinin hala herkesin hafızasında olduğunu, dolayısıyla Balkanlarda benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düştüğünü, Türkiye'nin Balkanların huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösterdiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, Saraybosna Üniversitesi'nin Türkiye'den öğrencilerin de ağırlıklı olarak gittikleri okul olduğunu, Bosna Hersek Devlet Başkanları Konsey Üyeleri ile bir araya gelme fırsatlarının olacağını, Türkiye'nin Balkanların istikrarı ve huzuru için elinden gelen gayreti gösterdiğini, Balkanlarda yaşayan bütün ülkelerin refahı için, Balkanlar ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir vesile olmuş olacağını belirtti.

“Bunların amacı Türkiye’yi yıkmak”

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi'nin de kendisine refakat edeceğini belirten Yıldırım, "İfade kendisini anlatıyor. Örgütler kendi ifadesiyle ortaya çıkan örgütler değil, hazırlayan birileri olduğunu ifade ediyor. Proje terör örgütleri, birilerinin amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuştur. Hem Suriye'de hem yurtiçinde terörle mücadelede görüyoruz. Ne Kürtlerin ne Türklerin ne de başka vatandaş grubunun dertleriyle ilgili olmadıklarını açıkça görüyoruz. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar. Normal şartlarda bu örgütlerin bir amacı olsa dünya bir araya gelse hedeflerinden şaşmazlar. Bunların amacı Türkiye'yi yıkmak. Ancak dünya bir araya gelse bizi yıkamazlar, ancak oyalayabilirler. Terör örgütleri sürekli ad değiştirerek ayakta kalma peşindeler" dedi.

"Suriye'de başka, Irak'ta başka isimle karşılaşıyoruz”

Teröristlerin sürekli yer ve isim değiştirdiklerini söylediklerini hatırlatan Yıldırım, "Suriye'de başka, Irak'ta başka isimle karşılaşıyoruz. Üzerlerindeki postu kaldırdığınızda kim olduklarını biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandıramazlar. Bunlardan ciddi şekilde zarar gördük" ifadelerini kullandı.