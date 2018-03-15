Başbakan Yıldırım BM'yi eleştirdi!

Başbakan Yıldırım, BM'nin dünyadaki insanlık vahşetine dur diyemediğini belirtti.

Güncellenme 15 Mart 2018 10:51

Azerbaycan'da "6. Küresel Bakü Forumu"nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, rekabetin değil sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu, bir yandan insanların öldüğünü, kimyasal gazların kullanıldığını, BMGK'nın ülkelerin rekabeti uğruna bu insanlık dramına gerekli cevabı vermediğini ve BM'nin bu vahşeti durduramadığını belirtti.

Karabağ meselesi

Başbakan Yıldırım, birçok uluslararası örgütün ve organizasyonun bu haksızlığı kabul ettiğini, bunun düzelmesi gerektiğini, maalesef hala bu konuda gerekli adımların atılmadığını söyledi

Yıldırım ayrıca, "Eminim ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır ve yanlış yapanlar bunun karşılığını bir şekilde görecektir" dedi.