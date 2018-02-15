Başbakan Yıldırım: Biz NATO'yu koruyoruz

Berlin'de kritik görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Merkel ve Başbakan Yıldırım gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 20:46

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel tarafından karşılandı. Binali Yıldırım ve Angela Merkel daha sonra baş başa görüştü.

İki Başbakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Başbakan Yıldırım, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir." dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü;

"Almanya'da 3 milyondan fazla soydaşımızın iki ülke arasında önemli bir köprüdür. Onların varlığı ilişkilerimizin bir anlamda teminatıdır. Ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sorası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini sayın Merkel bizimle paylaştı. Almanya bin hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Bu bağlamda yargılanmaları devam ediyor."

"Deniz Yücel ve diğer zanlılar belirli suçlamalara maruz kalarak yargılanıyorlar ve tutuklular. Bize düşen mahkemenin işini kolaylaştırmak."

"Biz NATO'yu koruyoruz"

"Türkiye Bölgede terörle mücadele ederken sadece kendi vatandaşlarını korumuyor. Aynı zamanda NATO'yu koruyor."

"Almanya ile ilişkilerimizin sağlıklı şekilde devam edeceğine inanıyorum."

"Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor"

"Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz."