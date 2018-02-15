Başbakan Yıldırım Belarus'tan net mesaj verdi!

Resmi temaslar için Belarus'a giden Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Lukeşenko tarafından ağırlandı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 12:11

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukeşenko tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda kabul edilen Başbakan Binali Yıldırım, ne Belarus'un ne de Türkiye'nin gizli bir gündemi olmadığını, başka ülkeler üzerinde hesabı olmadığını, iki ülkenin de sadece kalkınması ve halkın refahını düşündüğünü söyledi. Başkana Yıldırım çok güzel ağırlandığını belirterek, Lukeşenko'ya teşekkür etti.

Yıldırım, Başbakan Andrey Kobyakov ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini, iki ilişkiler detayları ile ele aldıklarını söyledi. Yıldırım ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Belarus'a yaptığı ziyareti hatırlatarak, her iki ülke için ortaya koyulan hedeflerin gerçekleşmesi yönünde yapılacakları konuştuklarını söyledi.

"Ne Belarus ne de Türkiye'nin gizli gündemi yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ​Lukaşenko'ya ileten Başbakan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bugünkü durumunun iyi olmakla beraber iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığını, daha fazla iş birliği yolu bulmamız gerektiğini düşünüyor. Ne Belarus ne de Türkiye'nin gizli gündemi yok. Başka ülkeler üzerinden hesabı yok. Biz sadece ülkelerimizin kalkınmasını ve halklarımızın refahını düşünüyoruz" dedi.