Başbakan Yıldırım: Ayağınızı denk alın!

Yapılan operasyonun önemine dikkati çeken Başbakan, “Zeytin Dalı ile Afrin'de yaptık, burada da yaparız. Ayağınızı denk alın..” dedi.

Güncellenme 21 Haziran 2018 11:52

TSK'nın Kandil'deki harekatı hakkında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, bu işin şakasını olmadığını, Zeytin Dalı ile Afrin'de yaptıklarını, Fırat Kalkanı ile Cerablus-Azez arasında bunu yaptıklarını, burada da yapılacağını, teröristlerin ayağını denk alması gerektiğini söyledi.

Kandil havadan bombalanıyor

Zaman zaman hava harekatlarıyla Kandil'in bombalandığını beliren Başbakan Yıldırım, bu sefer çok sıkışınca İran tarafına geçtiklerini, orada da sıkışınca Irak'a geçtiklerini, hava harekatıyla buradaki terör yuvalarını dağıtmak istediklerini, tamamen söndürmenin çok kolay olmadığını, bunun hemen mümkün olmadığını, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın bir benzerini Kuzey Irak alanında da yapmaya zaten çok önceden başladıklarını ifade etti.

İran operasyona sıcak bakmaz

Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgesi olduğunu, 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldığını, askerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünü, Kandil, Mahmur, Sincar PKK'nın yuvalandığı yerler olduğunu, bütün silah ve lojistik desteğin buradan yapıldığını, İran'ın ayrıştığı bir durum olmadığını, PKK'nın onların da belası olduğunu, hava harekatında örgütün önemli kadroları öldürüldüğünü, İran'ın müşterek operasyona sıcak bakmayacağını belirtti.

Ayağınızı denk alın…

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: Bu işin şakası yok. Zeytin Dalı ile Afrin'de yaptık, Fırat Kalkanı ile Cerablus-Azez arasında bunu yaptık, burada da yaparız. Ayağınızı denk alın..