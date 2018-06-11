Başbakan Yıldırım: Amacımız PKK'yı yok etmek

Kuzey Irak'ta düzenlenen Kandil operasyonu hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Bizim başkalarının topraklarında herhangi bir gözümüz yok" dedi.

Güncellenme 11 Haziran 2018 23:06

Kuzey Irak'ta düzenlenen Kandil operasyonu hakkında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Operasyonun nihai hedefi PKK terör örgütünü ülkemize bir daha zarar vermeyecek şekilde tamamen etkisiz hale getirmek. Bizim başkalarının topraklarında herhangi bir gözümüz yok" dedi.

Başbakan Yıldırım, terör örgütünü yok etmeyi hedeflediklerini, amacın sınırlar dışında Türkiye'yi taciz eden, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütünü yok etmek olduğunu söyledi.

"ABD'nin sözü var"

ABD ile Menbiç konusunda yapılan uzlaşmaya değinen Yıldırım, "Operasyonlarımız sürdürdüğümüz zaman bile bu mümkün. Bunu Münbiç'te yaptık. ABD'nin sözü var PYD/YPG ile birlikte hareket etmemizin amacı bu bir tercih değil mecburiyet. O mecburiyette ortadan kalktı. Yapılması gerek söz verildiği gibi o silahların toplatılması ve Türkiye'ye olan tehdidin sona erdirilmesi" ifadelerini kullandı.

"Ülkeler arası ilişkiler sadece güven ile yürümez"

Başbakan Yıldırım, "Ülkeler arası ilişkiler sadece güven ile yürümez. Karşılıklı menfaatleriniz ne gerektirirse onu yaparsınız. Amerika'ya bakarsanız bir güven sorunu olduğu aşikar. Fırat'ın doğusuna geçtiler de her şey halloldu diye bir şey yok. Ağır silahlar ile donatılmış bir terör örgütünün olması ülkemiz için bir tehdittir. Bunu görmezden gelemeyiz. Terör örgütünün silahlarının alınması lazım, bunu yapacak olan da Amerika'dır. Biz insanımızın can ve mal güvenliği için gerekeni yaparız" dedi.

"Cumhur İttifakı iyi gidiyor hiçbir sıkıntımız yok"

Cumhur İttifakı'nda sıkıntı olmadığı dile getiren Yıldırım, "Münferit şeyler de olabilir, bunu genele yaymak doğru olmaz. Cumhur İttifakı iyi gidiyor hiçbir sıkıntımız yok. Özü başlangıcı 2016 Ekim'dir. Bahçeli siyasetteki tıkanıklık yürümüyor, fiili durumun anayasal sürece getirilmesi lazım diyerek başlatılan bir süreçtir. Bunların hepsi 15 Temmuz'dan sonra ittifakın temelleri atıldı. Nihayet 24 Haziran seçimleri öncesi de yasal alt yapısı hazırlandı, yolumuza devam ediyoruz. Sahada ittifakın ruhunu zedeleyen bir şey ile karşılaşmadık. Bir bir sıkıntı yaşamadık" ifadelerini kullandı.

"Biz bir ittifak kurduk bununla seçime gidiyoruz"

Başbakan Yıldırım, "Biz bir ittifak kurduk bununla seçime gidiyoruz. Biz aynı parti değiliz dolayısıyla her konuda aynı düşüneceğiz diye bir şey yok. Ortak cumhurbaşkanı adayımız var bu konular değişmez birlikteliğimiz. Seçimden sonra gayet tabi devam edecek. Tuğrul Bey ile görüşmedik. İttifakın seçimden sonra dağılacağı yönünde bir görüşe ben katılmıyorum. dedi.