Başbakan Yıldırım açıkladı! ATAK düşürüldü mü?

Başbakan Yıldırım, Belarus ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güncellenme 14 Şubat 2018 09:20

Belarus ziyareti öncesi Ankara'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ATAK helikopterinin düşürüldüğüne dair iddialar hakkına konuştu. Başbakan Yıldırım, helikopterin düşürüldüğüne dair herhangi bir delil olmadığını, bütün ihtimalleri değerlendirmek için bir kırım heyeti oluşturulduğunu, TSK bünyesinde çalışmaların devam ettiğini fakat incelemelerin tamamlanamdığını söyledi.

Merkel ile de görüşme yapılacak

Yapılacak ziyaret hakkında bilgi veren Başbakan Yıldırım, karşılıklı yatırımların daha geliştirilmesi için alınacak yeni tedbirlerin gözden geçirileceğini, Belarus'un ardından Almanya'ya giderek Merkel ile görüşeceğini, Almanya ve Türkiye arasında var olan bütün alanları görüşme fırsatı olacağını ifade etti.

Almanya'nın teröre karşı tutumu net

Başbakan Yıldırım, Almanya'da 3,5 milyon Türk vatandaşı olduğunu, bunun iki ülke arasındaki ilişkiler için çok önemli olduğunu, Türkiye - AB ilişkilerinde Almanya'nın rolünün devam ettiğini, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasıdan bazı olumsuzluklar yaşandığını, hem Türkiye'deki hem de Almanya'^daki seçimlerin gerilimi tırmandırdığını fakat bütün bunların artık geride kaldığını, Almanya ile ilişkilerin dostluk temelinde ilerletileceğini, son günlerde Almanya'nın teröristlere karşı kararlı tutumunun ümit verici olduğunu belirtti.

Devlet başkanları ile yapılacak görüşme

Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı'nın ve terörle mücadelenin de ele alınacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, görüşme sonrası Münih'e geçip konferansa katılacaklarını, bu konferansa 54 yıldır üst düzey hükümet başkanlarının iştirak ettiğini, bu kapsamda birçok ülkenin yöneticisi ile burada görüşme fırsatı olacağınıı, konferasta Suriye meselesi, göç meselesi, terörle mücadele meselesi görüşüldükten sonra Cuma günü yurda dönüş yapılacağını aktardı.

Helikopter düştü mü, düşürüldü mü?

Başbakan Yıldırım, helikopterin düşürüldüğüne dair herhangi bir delil olmadığını, bütün ihtimalleri göz ardı etmeden bir kaza - kırım heyeti oluşturulduğunu ve TSK bünyesindeki çalışmaların devam ettiğini ama bu çalışmaların henüz sonlanmadığını belirtti.