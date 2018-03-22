Başbakan Yıldırım acı haberi verdi!

Başbakan Yıldırım, Afrin'de faaliyet gösteren askerlerin arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettiğini açıkladı.

Güncellenme 22 Mart 2018 16:34

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de faaliyet gösteren askerlerin arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettiğini ve 3 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

"Bugün 3 şehidimiz var"

Yıldırım, "Zeytin Dalı başarıyla tamamlandı maalesef temizlik yapılıyor. Terörle her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliği ile uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Bugün 3 şehidimiz var. Allahtan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Teröristler önceden tuzaklamış

Sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

1 asker Şehit oldu

PKK'ya yönelik Bitlis kırsalında yapılan operasyonlarda hainlerin daha önce tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.