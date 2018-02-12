Başbakan Yıldırım: ABD aklını başına toplasın!

Suriye'deki terör gruplarını destekleyen ABD hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Amerika'nın aklını başına toplaması lazım" dedi.

Güncellenme 12 Şubat 2018 14:43

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın gidiştaı hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD aklına başına almalı

Birinci amacın Fırat Kalkanı'yla Münbiç-Azez arasını temizlendiği gibi Afrin'in de terör oluşumlarından temizlenmesi olduğunu söyleyen Yıldırım, bölge insanlarının tekrar topraklarına ve yurtlarını döndürüleceğini, kirli pazarlık içinde olunmayacağını, terörün en büyük bela olduğunu, ABD'nin aklını başına alması gerektiğini, bu durumu Amerika'nın görmesi gerektiğini, görmediği takdirde terörü bitirmek için atılacak adımların atılacağını, kimsenin icazetine ihtiyaç olmadığını ve Uluslararası hukukun Türkiye'ye verdiği hakların sonuna kadar kullanılacağını açıkladı.

Başbakan Yıldırım konuşmasına şu şekilde devam etti:

Savcılık yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren terörle bağının olmadığını ilan etmesi gerekiyor. Biz terörle mücadele ediyoruz. Hâl böyleyken siyasi parti kimliğindeki oluşum terör örgütüyle içiçeyse, terör örgütünün baskısından kurtulamamıştır. Kimsenin suç işleme lüksü yoktur.